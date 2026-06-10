ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, "İran'ı çok sert vuracağız. Ülkedeki en önemli tesisleri bombalayacağız" dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Orta Doğu'da tırmanan gerilime dair önemli açıklamalarda bulundu.

"İran'ı çok sert vuracağız. Ülkedeki en önemli tesisleri bombalayacağız" diyen Hegseth, "Başkan Trump’ın da söylediği gibi, bizi sürekli oyalıyorlardı. Artık oyalamak yerine, ABD tarafından İran’daki kritik tesislere atılan bombalarla karşı karşıya kalacaklar" ifadelerini kullandı.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE

ABD'nin İran'a saldıracağını duyurmasının ardından İran basını Fars eyaletinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, "son bölgesel gelişmeler nedeniyle" ABD vatandaşlarının Irak’a seyahat etmemelerini, Irak’ta olanlarınsa derhal ülkeyi terk etmelerini istedi.

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