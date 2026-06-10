Orta Doğu'daki son gelişmelere dair açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "İran'a çok sert saldıracağız" dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bahseden Trump, "Harika bir lider ve güçlü bir dostum. Kendisiyle çok iyi çalışıyorum. O bana saygı duyuyor, ben de ona saygı duyuyorum. İyi bir dostluğumuz var" dedi.

Son dakika haberi: İran'ın ABD helikopterini vurmasıyla birlikte Orta Doğu'daki gerilim yeniden tırmandı. Dün 'misilleme' saldırısı başlatan ABD, birçok bölgeyi bombaladı. Operasyonda İran’ın hava savunma sistemleri, radar tesisleri ve kontrol merkezlerinin hedef alındığı bildirildi.

Tamamlanan bu saldırının ardından yeni bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, saldırıların devam edeceğinin sinyalini verdi.

"İran'a çok sert saldıracağız" diyen Trump, "İran artık anlaşmayı imzalamalı" ifadesini kullandı.

Trump, "Gerçekten anlaşmaya çok yakındık ama bizi oyalamaya devam ediyorlar, bizi enayi yerine koyup kandırıyorlar" dedi.

"ERDOĞAN ÇOK İYİ DOSTUM"

İsrailli muhabirin "Öncelikle, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e sürekli tehditler savuruyor. Sizce İsrail ile Türkiye arasında bir çatışma çıkma ihtimali var mı? Peki F-35'leri Türkiye'ye satacak mısınız?" sorusuna cevap veren Trump, "Şey bilirsiniz, o benim çok iyi bir arkadaşım ve birlikte çok iyi çalıştık. Onu çok seviyorum. Bunu söylememem gerekir, çünkü basın, 'Ah, Erdoğan'ı seviyor' diyecek. Hayır, o müthiş bir lider ve güçlü bir kişilik. Çok güçlü bir kişi" dedi.

Sorunun İsrail ile ilgili kısmına da değinen Trump, "Bunu hiç duymadım. Duysaydım, onu arardım ve her şeyin yolunda olduğundan emin olurdum. Türkiye ile böyle bir şeyin olacağını sanmıyorum, en azından ben başkan olduğum sürece, çünkü o bana saygı duyuyor ve ben de ona saygı duyuyorum. Ama bunun ötesinde, iyi bir dostluğumuz var. Yani göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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