ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik açıklamasında "Kendileri için harika olacak bir anlaşmayı müzakere etmek için çok uzun süre beklediler, şimdi bedelini ödeyecekler" dedi.

Sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı yeniden tehdit etti.

Açıklamasında ABD Başkanı şunları kaydetti:

"İran ordusu tam anlamıyla bir enkaz halinde. Donanması ve hava kuvvetleri gibi unsurlarının büyük bölümü artık fiilen mevcut bile değil. Tamamen yenilgiye uğratıldılar. İran çok konuşuyor ama hiçbir şey yapmıyor. Orta Doğu'nun kabadayısı öldü. Kendileri için harika olacak bir anlaşmayı müzakere etmek için çok uzun süre beklediler, şimdi bunun bedelini ödemek zorunda kalacaklar.

Trump'tan İran'a yeni tehdit! "Şimdi bedelini ödeyecekler"

"BİZ İSTEMEDİĞİMİZ SÜRECE HİÇBİR ŞEY GEÇEMİYOR"

Sahte haber medyası, ABD'nin deniz ablukasının ne kadar etkili olduğunu haber yapmayı reddediyor. Bu, deniz harp tarihindeki en başarılı abluka. Biz istemediğimiz sürece hiçbir şey geçemiyor. Bu tam anlamıyla çelik bir duvar! İran neredeyse hiç ticaret yapamıyor, ordusuna ya da diğer faturalarına ödeme yapamıyor ve hızla başarısız bir devlete dönüşüyor. Çok miktarda petrolün dışarı çıkması ise ayrı bir konu. Allah'a hamdolsun"

"ALTYAPIYI VURMAYA ÇOK YAKLAŞTIM"

Sosyal medyadaki mesajlarının ardından askeri operasyonun gidişatına dair Fox News Dış Haberler Muhabiri Trey Yingst ile konuşan Trump şunları ekledi:

"İran'a yönelik hava saldırılarına her an memnuniyetle devam edebilirim. Şu anda İran'daki kritik elektrik santrallerini ve stratejik köprüleri doğrudan hedef almaya giderek çok daha fazla yaklaştım. Düşürülen ABD askeri helikopterine gelirsek; İran menşeli bir intihar insansız hava aracı, havada infilak etmek yerine inanılmaz bir şekilde iki pilotumuzun tam arasına sıkışıp kalmıştı. İHA o sırada alev almıştı ancak şans eseri patlamamıştı. Pilotlarımızın kurtulması bir inanılmaz bir şans."

Ayrıca İran'a yönelik yeni saldırı emirleri vermeye her an hazır olduğunu da yineledi.

MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR MU?

Öte yandan, ABD ile İran arasında diplomatik temaslar da sürüyor. Fox News'e konuşan bir diplomat, Katarlı müzakerecilerin kalan anlaşmazlıkları gidermek amacıyla Tahran'da İranlı yetkililerle görüştüğünü belirtti.

TRUMP'A NETANYAHU SORUSU

Dün gece de ABC News'e konuşan ABD Başkanı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yaklaşan seçimlerde yeniden aday olup olmayacağının belirsiz olduğuna değinerek, "Bilmiyorum. Devam etmek istiyor mu? Kendisi bir savaş dönemi başbakanı. Bu savaşı öyle ya da böyle çok yakında kazanacağız" ifadelerini kullanmıştıi

Netanyahu'nun siyasi geleceğine ilişkin soru işaretleri ortaya atan Trump, "Netanyahu'nun yeniden aday olup olmayacağı ucu açık bir soru. Devam etmek isteyip istemediğini merak ediyorum" demişti.

Trump'tan İran'a yeni tehdit! "Şimdi bedelini ödeyecekler"

TRUMP'A DOSTUNDAN NETANYAHU NOTASI!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun siyasi geleceğine ilişkin tartışmalar sürerken, Suudi Arabistan'ın İsrail'in Lübnan'daki saldırıları nedeniyle ABD yönetimine protesto notası verdiği ortaya çıktı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Suudi Arabistan, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarından duyduğu rahatsızlığı diplomatik kanallarla ABD Başkanı Donald Trump yönetimine ileterek protesto notası verdi.

İsrail'in Lübnan'daki saldırganlığının kaotik ve plansız olduğuna inanan Suudi Arabistan'ın ayrıca İsrail'in saldırıları yönetme konusunda da net bir planı bulunmadığını iddia edildi.

Riyad'ın ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan'daki saldırıları genişletme çabalarının, Körfez'deki savaşı yeniden alevlendirmeyi ve ABD ile İran arasında şekillenmekte olan uzlaşıyı sabote etmeyi amaçladığından şüphelendiği ifade edildi.

Lübnan'daki iç durumun kontrolden çıkmasından endişe duyan Riyad yönetimi son zamanlarda Hizbullah'ın Şii müttefiki olan Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile ilişkilerini güçlendirmişti..

NELER OLDU?

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 666 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

İsrail ordusu, duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırıların çapını genişletiyor.

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