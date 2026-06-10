ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran lideri Ali Hamaney için düzenlenen anma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin uzun süredir sıkışıp kaldığı "ne savaş ne barış" sürecinin sona ermesi gerektiğini söyledi.

ABD ve İsrail hava saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'daki tarihi Vahdet Salonu'nda üçüncü kez anma töreni düzenlendi.

Törene katılan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yürütülen müzakerelerin saldırılarla kasıtlı olarak baltalandığına vurgu yaptı.

Savaş uçaklarının gölgesinde konuşma yapan Pezeşkiyan, "Ne savaş ne barış" durumunun sürdürülemez olduğunu belirterek iç cepheye "ulusal uzlaşma" çağrısı yaptı.

Cumhurbakanı Pezeşkiyan, anma töreninde şunları söyledi:

"Birlik ve iç uyumu korumak, düşmanların komplolarını etkisiz hale getirmenin en önemli ve birinci stratejisidir. Bölgesel direniş deneyimleri göstermektedir ki, hiçbir ülke sadece bombardıman ve askeri araçlarla teslim olmaya zorlanamaz. İran ile askeri karşılaşmadan umudunu kesen düşman, tüm planlarını iç bölünme yaratmaya ve iç anlaşmazlıkları körüklemeye odaklamıştır."

Konuşmasında ülkedeki Dverim Muhafızları gibi farklı kanatlara da seslenen İran Cumhurbaşkanı, "Yüce Liderin sürekli desteği ve rehberliği, ülkenin büyük yönetimi ve politika uygulamalarında her zaman sağlam bir dayanak olmuştur. Ulusal uzlaşma, tek taraflı görüşlerin kabulü anlamına gelmez. Aksine karşılıklı esneklik, tarafların taviz vermesi ve mevcut hassas koşullarda anlaşmazlıkların gündeme getirilmemesi gereklidir ki düşmanın nüfuz kapısı kapansın. Ne savaş ne barış durumu ülke için iyi değil ve bu durumu ortadan kaldırmalıyız. Ne savaş ne barış halinden çıkmalıyız. Düşman, İran milletinin teslim olacağını hayal bile edemez." yorumunda bulundu.

"TOPLANTIMIZ BOMBALANDI HAMANEY BİZİ BEKLEDİ"

Pezeşkiyan, öldürülmeden önce Ali Hamaney ile her hafta görüştüğünü belirterek, 12 gün süren savaş sırasında düzenlenen bir toplantının bombalandığından bahsetti:

"Hükümetimizin aldığı kararlar ve izlediği politikalar düzenli olarak kendisine sunuluyordu. 12 günlük savaş sırasında toplantı yaptığımız bölge bombalandı ve bu nedenle görüşmeye gecikmeli ulaştık. Ancak bize bir şey olmuş olabileceğinden endişelendiği için gün batımına kadar bekledi." dedi.

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