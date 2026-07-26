İhlas Haber Ajansı
Mardin'de 'pes' dedirten hırsızlık! İş yerinin önüne geldi, canlı canlı çaldı
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki şüpheli, bir iş yerinin önündeki kafeste bulunan papağanı gözlerine kestirdi. Şüphelilerden biri iş yeri sahibini oyalarken diğeri papağanı alarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Mardin'de akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Olay, Kızıltepe ilçesine bağlı Yenimahalle Mahallesi'nde meydana geldi.
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BİRİ OYALADI, DİĞERİ KAFESİ BOŞALTTI
İddiaya göre, bir iş yerinin önündeki kaldırımda bulunan kafesteki papağanı gören 2 şüpheliden biri iş yeri sahibini oyaladı. Diğer şüpheli ise papağanı kafesten alarak uzaklaştı.
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O ANLAR KAMERADA
Şüphelilerin papağanı çalma anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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