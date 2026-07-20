İstanbul Fatih'teki bir kuyumcu deposundan 10 dakikada 170 milyon lira değerinde 51 kilo 482 gram eritilmiş hurda altın çalan iki hırsız, emniyeti harekete geçirdi. Polisin takibiyle Kağıthane'de çaldıkları altınlarla birlikte ele geçirilen zanlılar, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 14 Temmuz'da Fatih ilçesi Mimar Hayrettin Mahallesi'ndeki kuyumcu deposundan 51 kilo 482 gram eritilmiş hurda altının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

10 DAKİKADA VURGUN YAPTILAR

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve saha çalışması yapan ekipler, çarşıya valizle girerek yaklaşık 10 dakika içinde altınları çalan şüphelilerin N.İ. ve E.İ. olduğunu belirledi.

ÇALINAN ALTININ DEĞERİ 170 MİLYON LİRA

Olay günü düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin Kağıthane'deki adreslerinde yapılan aramada, çalınan yaklaşık 170 milyon lira değerindeki hurda altının tamamı ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Altın muhafaza altına alınırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.İ. ile E.İ. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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