Anadolu Ajansı
İran'dan su depolarını vuran ABD'ye tepki: Hayat damarlarını hedef aldılar
ABD'nin İran'a saldırı sonrası Tahran yönetimi, "İranlıların hayat damarları hedef alındı" açıklamasını yaptı. Bakanlık Sözcüsü Bekayi, "Açık bir savaş suçu ve insan hakları ile uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir" dedi.
Özetle Dinleİran'dan su depolarını vuran ABD'ye tepki: Hayat d...
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Dünya 2 dk önce
Orta Doğu'da ateşkes beklentisi sürerken ABD'nin İran'a yönelik su depolarını hedef alan saldırıları, 20 binden fazla kişinin suyunun kesilmesine neden oldu.
- ABD'nin İran'ın güneyindeki tesislere saldırdığı belirtildi.
- Saldırılarda 2 bin 500 metreküp kapasiteli iki su deposunun tahrip edildiği ve 10 köyün içme suyundan mahrum bırakıldığı aktarıldı.
- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, saldırıları "savaş suçu ve insan hakları ile uluslararası hukukun ağır ihlali" olarak nitelendirdi.
- Saldırıların, "İranlıların hayat damarlarını hedef aldığı" vurgulandı.
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Orta Doğu'da ateşkes beklenirken dün ABD'nin İran'a peş peşe saldırıları savaşı yeniden başlattı. Saldırılarda İran'ın su depolarının vurulduğu açıklandı.
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, saldırılarla ilgili açıklama yaptı.
20 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN SULARI KESİLDİ
ABD’nin, ülkenin güneyinde 20 binden fazla kişiye su sağlayan tesislere saldırdığını aktaran Bekayi, İran’ın su depolarına yönelik saldırının, "İranlıların hayat damarlarını hedef aldığını" vurguladı.
Bekayi ayrıca, "2 bin 500 metreküp kapasiteli iki su deposunun tahrip edilmesi ve 10 köyün içme suyundan mahrum bırakılması açık bir savaş suçu ve insan hakları ile uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir." ifadelerini kullandı.
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