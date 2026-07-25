Yunan medyasında yer alan iddialara göre Atina'nın yürüttüğü 3 milyar avroluk hava savunma projesinin yasa dışı Predator dinleme skandalını organize eden aktörler tarafından yönetildiği iddia edildi.

Yunanistan merkezli Pronews gazetesi Başbakan Kiryakos Miçotakis yönetiminin İsrail ile yürüttüğü savunma işbirliğini eleştiren kapsamlı bir analiz yayımladı.

"PREDATOR SKANDALI İLE BAĞLANTILI"

3 milyar avro bütçeli "Tholos" hava savunma tedarikinin, ülkede büyük tepki toplayan "Predator" yasadışı dinleme skandalıyla aynı ağ üzerinden yürütüldüğü iddia edildi.

Yunan medyası, krizin merkezindeki kilit figür olarak Kestrel SA şirketinin kurucusu ve İsrailli savunma devlerinin Yunanistan temsilcisi Stavros Komnopoulos’u işaret etti.

Haberde, Komnopoulos’un 2020 yılında casus yazılım ekibini Atina’ya getiren ve yasadışı izleme ağını kuran isim olduğu öne sürüldü.

Pronews, casus yazılım Predator skandalında adı geçen iş insanı Stavros Komnopoulos'un, İsrailli savunma şirketlerinin Yunanistan'daki temsilcisi olarak milyarlarca avroluk savunma projelerinde de kilit rol oynadığını öne sürdü

"İSRAİLLİ SUBAYLARIN KİRASINI ÖDEYEN TEMSİLCİ"

Pronews'in ulaştığı iddialara göre, Predator yazılımını geliştiren eski İsrail ordusu yetkilisi Rotem Farkash, 2020 yılında Atina'da iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi milletvekillerine ait bir daireye yerleştirildi.

Kiralık dairenin ödemeleri ve Intellexa yöneticilerinin tüm giderleri, doğrudan Komnopoulos’a ait Kestrel şirketi tarafından ödendi.

Yunan basını, aynı ekibin ve temsilcilerin bugünlerde Atina ile Tel Aviv arasındaki dev savunma anlaşmalarını yürüttüğünü belirterek şu ifadelere yer verdi:

Predator’ı Yunanistan’a getiren ve işleten yapı, bugün Netanyahu hükümetinden tedarik edilen Spike NLOS, PULS roket sistemleri ile Spyder ve David's Sling hava savunma projelerinin arkasındaki güçtür. Yasadışı dinleme yazılımını ülkeye sokan aktörler, şimdi Yunan askeri ve siyasi liderliğini izlemek için kullandıkları bu bağları milyar avroluk silah sözleşmelerine dönüştürmüştür."

Atina-Tel Aviv hattında casusluk skandalı Dinleme ağının arkasından o isim çıktı!

YARGI SORGUSUNDA YALAN İDDİASI

Ayrıca haberde, Komnopoulos’un 2022 yılında savcılık tarafından yürütülen soruşturmada İsrailli iş adamları ve yazılım kilit isimleriyle hiçbir bağı olmadığını söyleyerek yalan beyanda bulunduğu aktarıldı.

Yunan medyasında yer alan analizlerde, daha önce çeşitli rüşvet ve komisyon skandallarına adı karışmasına rağmen bu isimlerin yargı süreçlerinden her defasında sıyrılmasına dikkat çekilerek, iktidarın ağı özel olarak koruduğu ve üstünü örttüğü iddia edildi.

Atina-Tel Aviv hattında casusluk skandalı "Dinleme ağının arkasından o isim çıktı!

"PREDATOR" CASUS YAZILIMI NEDİR?

Predator, Yunanistan'dan İsrail'e uzanan karanlık bir geçmişe sahip.

Kuzey Makedonya merkezli Cytrox firması tarafından İsrail menşeli casus yazılım Pegasus örnek alınarak geliştirilen Predator, daha sonra İsrailli eski istihbarat mensuplarının kurduğu Intellexa grubunun bünyesine katıldı. Akıllı telefonlara e-posta veya mesaj yoluyla gönderilen sahte bağlantılar üzerinden gizlice sızan yazılım; cihazdaki arama kayıtlarına, mesajlara ve tüm kişisel verilere erişim imkanı sağlıyor.

İlk olarak Mısırlı muhalif lider Eymen Nur ile Yunanistan'daki gazeteciler ve muhalefet lideri Nikos Andrulakis’in hedef alınmasıyla gündeme gelen Predator'un Ermenistan, Suudi Arabistan, Sırbistan ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkede yasadışı izleme faaliyetlerinde kullanıldığı biliniyor.

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