Başakşehir Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin el emeği eserleri, Şehir Sanat’ta “Yeşil Vatan” temasıyla sanatseverlerle buluştu. Hat, tezhip, ahşap yakma ve filografi gibi klasik sanat dallarından yüzü aşkın eserin yer aldığı sergi, 18 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek.

MURAT ÖZTEKİN- Başakşehir Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserleri Şehir Sanat’ta görücüye çıkıyor.

Açılışını dün Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir İlçe Millî Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun ve Başakşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Yılmaz’ın yaptığı sergide; hat, tezhip, ahşap yakma ve filografi gibi farklı klasik sanatlarla meydana getirilen yüzden fazla eser yer alıyor.

Sergi, Türkiye’nin ormanlarını, bitki örtüsünü ve tabii kaynaklarını korumayı hedefleyen millî vizyon olan “Yeşil Vatan” teması altında bir araya geliyor.

Klasik sanatların zenginliğini genç sanatçıların eserleri üzerinden gözler önüne seren sergi, 18 Haziran’a kadar görülebilecek.

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