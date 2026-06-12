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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Sakarya Caddesi'nde, iki farklı berber dükkanının çalışanları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede sandalye ve sopaların havada uçuştuğu şiddetli bir kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıyan o anlarda şahısların birbirlerine küfürler ederek acımasızca saldırdığı görülürken; ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kavgaya karışan şahıslar hakkında yasal işlem başlattı.

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