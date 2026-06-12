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Aksaray'daki Yeni Sanayi Sitesi'nde, tamir etmek için altına girdikleri tır kabininin hidroliğin boşalması sonucu üzerlerine düşmesiyle ölümden dönen baba ve oğlunun imdadına çevredeki esnaf yetişti. Bağırma seslerini duyarak saniyeler içinde dükkana koşan onlarca kişinin el birliğiyle tırı kaldırarak yaralıları kurtardığı o korku dolu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken; hastaneye kaldırılan baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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