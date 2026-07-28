ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Boeing 737 MAX serisindeki 453 uçakta yolcu koltuklarının zemin raylarına hatalı monte edilmiş olabileceğini duyurdu.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Boeing 737 MAX serisi uçaklarda yeni bir güvenlik riskinin tespit edildiğini duyurdu.

FAA tarafından yayımlanan uçuşa elverişlilik direktifi taslağına göre, 453 adet Boeing 737 MAX uçağında yolcu koltuklarının zemin raylarına hatalı bağlandığı ve zorunlu denetimden geçirilmesi gerekiyor.

Boeing uçaklarında yeni skandal: "Koltuklar raydan çıkabilir"

KOLTUKLAR RAYDAN AYRILABİLİR, TAHLİYE KORİDORLARI TIKANABİLİR

FAA’nın incelemelerine göre, koltuk gruplarının arka bağlantılarındaki sabitleme pimlerinin zemin raylarına tam oturmadığı tespit edildi. Hatalı bağlantı normal seyir koşullarında fark edilmese de, şiddetli türbülans veya acil iniş sırasında koltukların raylardan ayrılarak devrilme riski taşıdığı tespit edildi.

Kurum, yerinden çıkan koltuk gruplarının yolcu ve kabin ekibini doğrudan yaralayabileceği gibi kabin içi koridorları kapatarak muhtemel bir acil tahliye anında çıkış kapılarına ulaşımı yavaşlatabileceği uyarısında bulundu.

ÜÇ MODEL KAPSAMDA: DENETİM SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Denetim planı belirli 737-8, 737-9 ve 737-8200 uçaklarını kapsıyor. Kontrol edilecek uçaklar, Boeing’in 10 Aralık 2025 tarihli servis bültenindeki konfigürasyon bilgilerine göre belirlenecek.

Her uçakta raylara monte edilmiş 69 adede kadar koltuk grubu bulunabiliyor. Her bir grubun sağ ve sol ray bağlantılarının kontrolü yaklaşık 1 iş saati, hatalı montaj tespiti durumunda düzeltilmesi ise ek 1 iş saati gerektirecek.

FAA, 453 uçak için ABD’li havayolu operatörlerine çıkabilecek toplam denetim maliyetini yaklaşık 2,65 milyon dolar (koltuk başı 85 dolar işçilik) olarak hesapladı. Boeing, giderlerin garanti kapsamında karşılanabileceğini bildirdi.

Uluslararası sivil havacılık otoritelerinin de FAA'in 10 Eylül 2026'ya kadar görüşe açtığı nihai kararın ardından benzer direktifleri yürürlüğe koyması bekleniyor.

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