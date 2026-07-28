Brezilya’da Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'nın onayladığı yeni yasayla, tartışmalı lüks lezzetlerden biri olan kaz ciğerinin (foie gras) üretimi, satışı, ithalatı ve ihracatı ülke genelinde tamamen yasaklandı.

Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inácio Lula da Silva, ördek ve kazların zorla beslenmesiyle elde edilen foie grasın (kaz ciğeri) ülkedeki tüm ticari faaliyetlerini durduran yasayı imzaladı. Düzenleme ile Brezilya, Latin Amerika'da bu ürünü hem üretim hem de satış açısından tamamen yasaklayan ilk ülke oldu.

TÜPLE ZORLA BESLENİYORLAR

Foie gras, ördek veya kazların karaciğerlerinin normalden çok daha fazla büyümesi amacıyla tüple zorla beslenerek üretiliyor. Dünyaca ünlü Fransız mutfağının simgelerinden biri olarak kabul edilen bu ürün, yıllardır hayvan hakları savunucularının tepkisini çekiyor. Hayvan hakları örgütleri, zorla besleme yönteminin hayvanlara büyük acı verdiğini ve etik olmadığını savunurken, ürünü destekleyenler ise bunun Fransız mutfak kültürünün önemli bir parçası olduğunu öne sürüyor.

Boğazlarına tüp sokup zorla besliyorlar! Dünyaca ünlü lüks lezzet o ülkede yasaklandı

BREZİLYA'DA YENİ YASA YÜRÜRLÜKTE

Yasanın kabul edilmesinde, hayvan hakları kuruluşu Animal Equality'nin yaklaşık altı yıl süren kampanyası etkili oldu. Kampanya kapsamında 310 binden fazla imza toplanırken, hazırlanan yasa tasarısı Brezilya Kongresi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Tasarı, Lula'nın imzasıyla resmen yürürlüğe girdi.

Boğazlarına tüp sokup zorla besliyorlar! Dünyaca ünlü lüks lezzet o ülkede yasaklandı

Brezilya'da foie gras üretimi sınırlı düzeyde gerçekleştiriliyordu. Ancak yeni düzenleme yalnızca yerli üretimi değil, ağırlıklı olarak Fransa'dan yapılan ithalatı ve ürünün satışını da tamamen durduracak.

Yeni yasa, hayvan haklarının korunmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilirken, uluslararası kamuoyunda da geniş yankı uyandırması bekleniyor.

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