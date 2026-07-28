Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ile Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung, ekonomi ve ticaret başlıklarının ele alındığı görüşmenin ardından objektiflere birlikte poz verdi. Liderlerin Güney Kore'nin simgelerinden "parmak kalp" hareketini yapması, resmi görüşmenin önüne geçerek sosyal medyada da gündem oldu.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung, Güney Amerika turu kapsamında ziyaret ettiği Brezilya'nın başkenti Brasilia'da Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen zirvede iki lider, kritik mineraller, tedarik zincirleri ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi gibi önemli başlıkları masaya yatırdı.

KRİTİK MİNARELLERİN TEMİNİNDE KRİTİK İŞBİRLİĞİ

Yonhap Haber Ajansı'nın aktardığına göre görüşmede, özellikle kritik minerallerin temini ve tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi konusunda iş birliğinin artırılması ele alındı. Lee'nin Brezilya ziyareti, Şili ve Arjantin'i de kapsayan üç ülkelik Güney Amerika turunun önemli duraklarından biri oldu.

Kritik zirvenin ardından sürpriz kare! Sosyal medya, iki liderin verdiği bu pozu konuşuyor

Bu buluşma, iki liderin bu yıl gerçekleştirdiği ikinci yüz yüze görüşme olarak kayıtlara geçti. Lee ve Lula, daha önce şubat ayında Seul'de bir araya gelmiş ve iki ülke arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine taşıma konusunda mutabakata varmıştı. Zirvede ayrıca Güney Kore ile Güney Amerika ticaret bloğu Mercosur arasında 2021'den bu yana askıda bulunan serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin yeniden başlatılması da değerlendirildi. Seul yönetiminin, değişen küresel ticaret koşullarına uyum sağlamak ve ticaret ağını çeşitlendirmek istediği belirtildi.

Kritik zirvenin ardından sürpriz kare! Sosyal medya, iki liderin verdiği bu pozu konuşuyor

YEDİ MUTABAKAT ZAPTINA İMZA ATILDI

İki ülke, havacılık, uzay, tedarik zincirleri ve kültürel iş birliğini kapsayan toplam yedi mutabakat zaptına da imza attı. Anlaşmalar kapsamında Güney Koreli şirketlerin Brezilya'daki uzay fırlatma tesislerinden daha kolay yararlanabilmesi, ay araştırmaları, uzay teknolojileri ve uydu verilerinin paylaşımı gibi alanlarda ortak çalışmaların sürdürülmesi hedefleniyor.

O POZ GÜNDEM OLDU

Resmi temasların ardından objektiflerin karşısına geçen Lee Jae Myung ve Luiz Inacio Lula da Silva'nın birlikte yaptığı "parmak kalp" hareketi, kritik görüşmeye damga vuran anlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Kritik zirvenin ardından sürpriz kare! Sosyal medya, iki liderin verdiği bu pozu konuşuyor

Güney Kore kültüründe sevgi, dostluk ve yakınlığı simgeleyen bu jest, özellikle K-pop etkisiyle dünya genelinde yaygınlaşmış durumda. İki liderin samimi görüntüleri kısa sürede sosyal medyada ilgi görürken, diplomatik zirvenin sembol karelerinden biri olarak öne çıktı.

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