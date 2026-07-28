Ankara’nın Altındağ ve Mamak ilçelerinde günlerce süren su kesintileri vatandaşı canından bezdirdi. Karapürçek ve Başak mahallelerinde 4 günü bulan susuzluk nedeniyle hijyen krizi yaşanırken, musluktan akmayan suya gelen 1000 TL üzerindeki faturalar isyanı büyüttü. ASKİ’nin "bir saate gelir" vaatlerinin boşa çıkması ve 153 hattının cevapsız kalması mağduriyeti katladı.

Ankara’da son dönemde yaşanan ve özellikle Altındağ (Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar) ile Mamak (Başak, Ekin, Kıbrıs) mahallelerinde yoğunlaşan uzun süreli su kesintileri, Başkentlilerin hayat kalitesini hiçe sayan bir boyuta ulaştı. 3-4 günü bulan kesintiler nedeniyle binlerce vatandaş en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale geldi.

"SU KESİNTİSİ FESTİVALİ"NE DÖNÜŞTÜ!

Vatandaşlar, özellikle Altındağ ve Mamak bölgelerinde su temini sağlayan P10 ve P11 pompalarındaki arızaların artık "rutin" hale gelmesinden şikayetçi. Bir vatandaş yaşadıkları durumu, "Bu kesintiler adeta bir su kesintileri festivaline dönüştü, Ankara’nın göbeğinde köylerden daha kötü durumdayız" sözleriyle özetliyor. ASKİ Genel Müdürlüğü ise mağduriyetin odağındaki P11 Pompa İstasyonu'nda meydana gelen yangın ve arızaların onarımı için çalışmaların sürdüğünü belirtse de, verilen "suyun veriliş saatleri"nin sürekli bir sonraki güne ertelenmesi güveni tamamen sarsmış durumda.

Başkentte 3 gün susuz kalan vatandaşlar, çeşmelere akın etti (Fotoğraf: İHA)

HİJYEN KRİZİ KAPIDA: HAMİLELER VE BEBEKLER MAĞDUR

Kesintilerin en acı yüzü ise evlerde yaşanıyor. 40 haftalık gebe olan bir vatandaş, "Her an doğuma gidebilirim ama günlerdir suyumuz yok, duş dahi alamıyorum" diyerek çaresizliğini 'Şikayet Var' platformunda dile getirirken; 22 aylık bebeği olan bir anne ise çamaşırların makinede kaldığını ve hijyen koşullarının bozulduğunu belirtiyor. 3 çocuklu aileler ve evinde yatalak hastası olan vatandaşlar, temizlik ve yemek hazırlığı gibi temel gereksinimler için marketlerden su taşımaktan veya sokak çeşmelerinde kuyruğa girmekten bitap düşmüş durumda.

153 HATTI CEVAPSIZ, BİLGİLENDİRME YETERSİZ

Vatandaşın en çok tepki gösterdiği konulardan biri de ASKİ’nin iletişim kopukluğu. Şikayetçiler, ALO 153 Mavi Masa ve 185 hatlarına ulaşmaya çalıştıklarında ya telefonların yüzlerine kapatıldığını ya da 30 dakikayı aşan bekleme sürelerine rağmen muhatap bulamadıklarını söylüyor. İnternet sitesindeki arıza kayıtlarının bölge sakinlerinin yaşadığı kesintiyle örtüşmemesi ise "şeffaf bilgi eksikliği" olarak nitelendiriliyor.

Musluklar kurudu, faturalar kabardı! Ankaradaki su kesintisi perişan etti, ASKİden ses yok

HEM SU YOK HEM FATURA BİN LİRAYI AŞIYOR!

Susuzlukla boğuşan Ankaralıların bir diğer isyanı ise fahiş faturalar. Günlerce suları kesik olan vatandaşlar, buna rağmen 1000 TL’nin altına düşmeyen su faturalarıyla karşılaştıklarını belirtiyor. Kullanım alışkanlıkları değişmemesine rağmen faturaları iki katına çıkan aboneler, ASKİ’yi hem hizmet verememekle hem de hatalı fiyatlandırma yapmakla suçluyor.

ÇÖZÜM BEKLENİYOR

Ankaralılar artık geçici tamiratlar değil, altyapının kökten yenilenmesini ve bölgeye alternatif hatlar (baypas sistemleri) kurularak susuzluğun son bulmasını talep ediyor. Başkent’in göbeğinde 2026 yılında yaşanan bu "su sefaleti"nin ne zaman kalıcı olarak çözüleceği ise merak konusu.

"GÜNÜ KURTARAN ÇÖZÜMLER DEĞİL, KÖKLÜ REVİZYON ŞART!"

Ankara halkı artık günü kurtaran "yama" tamiratlardan ve her iki ayda bir tekrarlanan "pompa arızası" bahanelerinden bıktı. Özellikle Altındağ ve Mamak sakinleri, kronikleşen bu çileye karşı altyapının baştan aşağı yenilenmesini, bölgeye acilen alternatif besleme hatları ve baypas sistemlerinin kurulmasını talep ediyor. Türkiye’nin kalbinde, 2026 yılında yaşanan bu utanç verici "su sefaleti"nin ne zaman tarihe karışacağı ve Başkentli’nin ne zaman modern bir altyapıya kavuşacağı ise hâlâ büyük bir soru işareti.

ASKİ'nin son açıklaması, X hesabında 27 Temmuz 18:57'de yapılmış.

"BAŞKENTLİ YAMA DEĞİL, KALICI NEŞTER BEKLİYOR!"

Mağduriyetin pençesindeki Ankaralıların talebi net: Günübirlik müdahaleler yerine köklü bir altyapı reformu. P10 ve P11 pompalarındaki kronik arızaların, baypas sistemleri ve yedek hatlarla desteklenerek kökten çözülmesini bekleyen vatandaşlar, ASKİ’nin artık mazeret değil hizmet üretmesini istiyor. 2026 Ankara’sında orta çağ manzaralarını aratmayan bu susuzluk krizine ne zaman son verileceği ise kamuoyunda merakla bekleniyor.

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