Prof. Dr. Canan Karatay, YouTube kanalında yayımladığı videoda monosodyum glutamatın (MSG) sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karatay, "Çin tuzu" olarak da bilinen, başta sosis, salam ve benzeri işlenmiş et ürünleri olmak üzere hazır çorba, sos, cips ve konservelerde kullanılan monosodyum glutamatın zararlarına dikkat çekti.

Monosodyum glutamat (MSG) hakkında uyarılarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, işlenmiş gıdalarda yaygın olarak kullanılan bu katkı maddesinin obeziteden nörolojik hastalıklara kadar birçok sağlık sorunuyla ilişkili olabileceğini açıkladı.

MSG UYARISI: OBEZİTEYİ TETİKLİYOR

MSG'nin bağımlılık benzeri bir etki oluşturduğunu savunan Karatay, yakın zamanda okuduğunu söylediği bir laboratuvar çalışmasında yavru farelere monosodyum glutamat enjekte edildiğini ve deney hayvanlarında ileri derecede obezite geliştiğinin gözlemlendiğini aktardı. Karatay, bu bulguların insanlar için de geçerli olduğunu belirterek, Türkiye'deki obezite artışının nedenlerinden birinin monosodyum glutamat olabileceğini ifade etti.

AŞIRI YEME DAVRANIŞINI TETİKLİYOR

Hazır ve paketli gıdaların büyük bölümünde MSG bulunduğunu söyleyen Karatay, bu maddenin hafızayı olumsuz etkileyebileceğini, unutkanlığa yol açabileceğini ve aşırı yeme davranışını tetikleyebileceğini söyledi.

ALZHEIMER, PARKİNSON, ALS RİSKİ…

Karatay ayrıca, monosodyum glutamatın vücutta oksidatif stres ve kronik inflamasyona neden olduğunu öne sürerek, bunun kalp-damar hastalıklarından kısırlığa kadar birçok sağlık sorunuyla ilişkili olabileceğini savundu. MSG'nin Alzheimer, Parkinson ve ALS gibi nörolojik hastalıklarla bağlantılı olabileceğini de belirten Karatay, bu konuda dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi.

Sağlıklı beslenme için ev yapımı yemeklerin tercih edilmesini öneren Karatay, tüketicilere hazır ve aşırı işlenmiş gıdalardan mümkün olduğunca uzak durmaları çağrısında bulundu. Monosodyum glutamatın dile "umami" olarak bilinen ekstra bir tat hissi verdiğini belirten Karatay, bunun daha fazla yeme isteğini artırdığını ve obezitenin yaygınlaşmasında etkili olduğunun altını çizdi.

Monosodyum glutamat (MSG), E621 koduyla gıda etiketlerinde yer alan bir lezzet artırıcıdır. Doğal olarak domates, mantar ve parmesan peyniri gibi bazı gıdalarda glutamat bulunurken, katkı maddesi olarak eklenen MSG özellikle işlenmiş ürünlerde kullanılır.

Canan Karatay tek tek sıraladı! Bu katkı maddesi yedikçe yediriyor, iştahı körüklüyor

MSG bulunabilen gıdalar şunlardır:

• Hazır çorbalar

• Bulyonlar (et, tavuk ve sebze bulyonu)

• Hazır noodle ve erişteler

• Cips ve aromalı atıştırmalıklar

• Baharat karışımları ve çeşni paketleri

• İşlenmiş et ürünleri (bazı sosis, salam, sucuk ve şarküteri ürünleri)

• Dondurulmuş hazır yemekler

• Hazır soslar (barbekü, et sosları, bazı salata sosları)

• Fast food ürünleri

• Hazır köfte ve burger harçları

• Bazı konserve ürünler

• Aromalı kraker ve tuzlu bisküviler

Etikette nasıl anlaşılır?

Ürün etiketlerinde şu ifadeler yer alabilir:

• Monosodyum glutamat

• MSG

• E621

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