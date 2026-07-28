Commerzbank, değerli metallere yönelik fiyat beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Banka, 2026 yıl sonu altın tahminini ons başına 4.500 dolara indirirken, gümüş, platin ve paladyum beklentilerini de düşürdü.

Dünyaca ünlü bankadan altın tahmini geldi. Başta altın olmak üzere birçok değerli metalde fiyat beklentileri aşağı yönlü revize edildi. Almanya merkezli bankacılık kuruluşlarından biri olan, bireysel ve kurumsal müşterilerine kredi, yatırım, varlık yönetimi ve finansman hizmetleri sunan, Avrupa'nın önde gelen finans kuruluşları arasında yer alan ve dijital bankacılık alanındaki yatırımlarıyla dikkat çeken Commerzbank, değerli metallere ilişkin fiyat tahminlerini güncelledi.

2026 YIL SONU ALTININ FİYAT BEKLENTİSİ

Banka, 2026 yıl sonu altın fiyatı beklentisini ons başına 4.800 dolardan 4.500 dolara indirirken, 2027 yıl sonu tahminini ise 5.200 dolardan 5.000 dolara çekti.

Altın yatırımcısına kötü haber! Dünyaca ünlü bankadan yıl sonu fiyat tahmini

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUM TAHMİNLERİNİ DE DÜŞÜRDÜ

Altının ardından gümüş, platin ve paladyuma ilişkin fiyat beklentilerini de aşağı yönlü revize eden banka, gümüş için 2026 yıl sonu fiyat tahminini ons başına 80 dolardan 67 dolara indirdi. Platin için 2026 yıl sonu fiyat beklentisini 2.100 dolardan 2.000 dolara, paladyum için ise 1.600 dolardan 1.500 dolara düşürdü.

Altın yatırımcısına kötü haber! Dünyaca ünlü bankadan yıl sonu fiyat tahmini

Ayrıca banka, 2027 yıl sonu gümüş fiyatı tahminini 90 dolardan 80 dolara çekerken, platin fiyatının 2.300 dolar, paladyum fiyatının ise 1.800 dolar seviyesinde gerçekleşmesini öngördü.

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