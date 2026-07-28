Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları üç oturumda tamamlandı. Sınav telaşını geride bırakan öğrencilerin gündeminde artık sonuç tarihi var. MEB tarafından yayımlanan takvimde sonuç tarihine ilişkin açıklama yapılmıştı. Peki, AÖL 3.dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL'de (Açık Öğretim Lisesi) yazılı sınav süreci geride kaldı ancak e-Sınav uygulamaları devam ediyor. Yayımlanan yazılı bilgilendirmeye göre, e-Sınav uygulaması 3 Ağustos 2026'ya kadar devam edecek. Sürecin sona ermesinin ardından Millî Eğitim Bakanlığının sınav sonuçlarını çevrim içi olarak erişime açması bekleniyor. Öğrenciler, puanlarını ve sınav sonuçlarını MEB'in sorgulama ekranı üzerinden görüntüleyebilecek.

MEB TAKVİMİNE GÖRE AÖL SINAV SONUÇ TARİHİ

Yayımlanan takvime göre AÖL sınav sonuçları ağustos ayının ilk günlerinde ilan edilecek. Bu yıl için belirlenen takvim doğrultusunda Açık lise 3. dönem sına sonuçları 7 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspxinternet dreslerinden öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebilecek.

AÖL 3.dönem sınav sonuçları açıklandı mı? MEB takvimine göre AÖL sonuç tarihi

AÖL DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

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