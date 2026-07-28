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Uşak'ta arıza yaptığı için çekiciye yüklenen domates yüklü bir kamyon, İzmir-Uşak karayolu Gediz Kavşağı'nda seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle çekicinin üzerinden yola devrildi. Kasadaki domateslerin etrafa saçılması ve devrilen kamyon nedeniyle İzmir-Uşak karayolu bir süre ulaşıma kapanırken, Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmaları ve aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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