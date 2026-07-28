ATV ekranlarının uzun yıllardır ilgiyle takip edilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon hazırlıkları sürerken, izleyiciler yayın takvimine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Programın dönüş tarihi merak ediliyor. Peki, Müge Anlı ne zaman başlıyor?

Haziran ayında sezon finali yaparak yaz arasına giren Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni yayın döneminin hangi tarihte başlayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. ATV tarafından yapılacak resmi açıklama takip ediliyor.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 26 Haziran 2026 tarihinde yayınlanan sezon finali bölümüyle yaz arasına girdi. Yeni sezonun başlayacağı tarihe ilişkin ATV tarafından şu ana kadar resmi bir yayın takvimi paylaşılmadı.

Programın geçmiş yıllardaki sezon başlangıç tarihlerine göre Müge Anlı ile Tatlı Sert, uzun yıllardır haziran ayının son haftasında sezon finali yapıyor ve eylül ayının ilk pazartesi günü yeni sezonuna başlıyor. Yeni yayın dönemine ilişkin kesin tarih ve yayın saati ise ATV'nin resmi duyurusu ile netlik kazanacak.

Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI HAKKINDA

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 2008 yılından bu yana ATV ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan ve gündüz kuşağının en çok takip edilen programlarından biri olmayı sürdürüyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen program, kayıp dosyaları, şüpheli ölümler, dolandırıcılık olayları ve aile kavuşmalarıyla her sezon geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyor.

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