İran'dan Netanyahu’ya yeni tehdit: Öldürene kadar devam edeceğiz
İran Devrim Muhafızları, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceklerini açıkladı: "Netanyahu'nun hayatta olması durumunda onu takip edip öldürene kadar devam edeceğiz."
- 52. dalga saldırılarda Tel Aviv'in sanayi bölgeleri, Erbil el-Harir Hava Üssü, Kuveyt'teki Ali el-Salem ve Camp Arifjan üslerindeki sanayi bölümleri ile ABD güçlerinin toplandığı merkezlere füze ve İHA'larla saldırı gerçekleştirildi.
- İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun öldürüldüğüne dair sosyal medyadaki iddiaları yalanlayarak, Başbakan'ın iyi durumda olduğunu belirtti.
- Netanyahu'nun çevrim içi katıldığı bir basın toplantısında saldırı alarmı sesinin duyulmaması ve yapay zeka ürünü olduğu öne sürülen videoların sosyal medyada yayılması, iddialara dayanak gösterildi.
Tesnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızlarının Gerçek Vaat-4 operasyonlarının 52. dalgasına ilişkin açıklamasını yayımladı.
"ÖLDÜRENE KADAR DEVAM EDECEĞİZ"
Açıklamada, "Netanyahu'nun hayatta olması durumunda onu takip edip öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.
ABD GÜÇLERİNİN TOPLANMA ALANLARI VURULDU
Devrim Muhafızlarının 52. dalga saldırılarında ağır füzelerle Tel Aviv'in sanayi bölgelerini hedef aldığı vurgulanan açıklamada, Erbil el-Harir Hava Üssü, Kuveyt'teki Ali el-Salem ve Camp Arifjan üslerindeki sanayi bölümleri ile ABD güçlerinin toplandığı merkezlere füze ve İHA'larla saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı.
NETANYAHU'NUN DURUMU
AA muhabiri, İsrail Başbakanlık Ofisi'ne, sosyal medyada artan "Netanyahu'nun öldürüldüğü" iddialarına ilişkin bir açıklamaları olup olmadığını sormuş, cevapta, "Bunlar yalan haber, Başbakan iyi durumda." ifadesine yer verilmişti.
Netanyahu'nun 13 Mart'ta çevrim içi katıldığı bir basın toplantısında, İsrail genelinde verilen saldırı alarmı sesinin, toplantının yapıldığı yerde duyulmaması ve ardından yapay zeka ürünü olduğu öne sürülen bazı videoların sosyal medyada yayılması, söz konusu iddialara dayanak gösterilmişti.