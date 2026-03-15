İran komşu ülkeleri 'şeytani plan' diyerek uyardı: Her saldırıyı bizden bilmeyin
İran Devrim Muhafızları’na bağlı Hatemu’l Enbiya Karargâhı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, bazı bölge ülkelerindeki saldırıların İran’a mal edilmesine tepki göstererek, İran’ın yalnızca ABD ve İsrail’e ait hedefleri vurduğunu ve gerçekleştirdiği her saldırının sorumluluğunu resmi açıklamayla üstlendiğini söyledi.
Zülfikari açıklamasında, "Savaş meydanında ve İran’a karşı siyasi koalisyon kurma çabalarında yenilgiye uğrayan düşman, hile ve tuzağa başvurmuştur. Şeytani bir plan kapsamında İran’ın Şahid-136 insansız hava aracını (İHA) kopyalayarak yeni bir isim olan ‘Lucas İHA’ adıyla bölgedeki gayrimeşru hedeflere saldırılar düzenlemektedir" ifadeleri kullanıldı.
"AMAÇ İRAN İLE KOMŞU ÜLKELERİN ARASINI AÇMAK"
Açıklamada, "Düşmanın amacı İran’a karşı güvensizlik oluşturmak, İran’ı suçlu göstermek ve nihayetinde İran ile komşu ülkeler arasında ayrılık ve ihtilaf çıkarmaktır. Böylece İran Silahlı Kuvvetleri’nin savunma amaçlı, yasal ve meşru faaliyetlerini tartışmalı hale getirmeyi hedeflemektedir. Bunun örneklerinden biri de son günlerde Türkiye, Kuveyt ve Irak gibi komşu ve dost ülkelerde bazı merkezlere yönelik provokatif saldırılar ve bu saldırıların İran Silahlı Kuvvetleri’ne mal edilmeye çalışılmasıdır" dedi.
"SADECE ABD VE İSRAİL’E AİT HEDEFLER VURULUYOR"
İran’ın savunma doktrininin tamamen yasal temellere dayandığımı belirten Zülfikari, "İran İslam Cumhuriyeti, defalarca açıkladığı gibi yalnızca ABD ve Siyonist rejime ait hedefleri, merkezleri ve çıkarları hedef almaktadır. İran, hedef aldığı her yer için resmi bir bildiri yayımlayarak sorumluluğu üstlenir ve sonuçlarına da cevap verir" dedi.
"BÖLGE ÜLKELERİ DİKKATLİ OLMALI, BİRBİRİMİZE GÜVENMELİYİZ"
Söz konusu girişimlere karşı bölge ülkelerinin yetkililerinin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Zülfikari, "Bu aldatıcı ve şeytani girişimlere karşı bölge ülkelerinin gösterdiği akıllıca tepkiler, bu komployu daha başlangıç aşamasında boşa çıkaracaktır. Ancak ayrılıkçı ve kışkırtıcı söylemlerin aldatmasına kapılmak, düşmanı bu tür girişimleri sürdürmeye teşvik edecektir. Bu nedenle birbirimize güvenmeli, birlik ve iş birliğini koruyarak saldırgan yabancı düşmanın bu tür girişimlerinden vazgeçmesini sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.