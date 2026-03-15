İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD ve İsrail'in İran’a ait "Şahid-136" İHA’sını taklit ederek bölgede yanıltıcı saldırılar düzenlediğini öne sürdü. Türkiye, Kuveyt ve Irak gibi komşu ülkelere yapılan kasti saldırıların İran'a atfedilmeye çalışıldığını savunan Zülfikari, bu manipülasyonun amacının bölge ülkeleri arasında çatışma çıkarmak olduğunu iddia etti.

İran ile ABD-İsrail arasındaki gerilim tırmanırken, Türkiye hava sahasına yönelen ve NATO sistemlerince engellenen balistik füzelere ilişkin Tahran’dan çarpıcı bir iddia geldi.

İran Devrim Muhafızlarına bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD ve İsrail'in, İran’ın "Şahid-136" İHA’sını taklit ederek bölge ülkelerinde hukuka aykırı hedeflere saldırılar düzenlediğini öne sürdü.

"TÜRKİYE'YE DÜŞMAN SALDIRDI"

Fars Haber Ajansına göre, Zülfikari konuya ilişkin bilgi verdi.

İran'dan kritik 'Türkiye' açıklaması! "ABD ve İsrail füzemizi taklit edip saldırdı"

Zülfikari, "Düşman (ABD-İsrail) sinsi bir planla İran’ın Şahid-136 İHA’sını taklit ederek 'Lucas İHA' adıyla bölge ülkelerinde hukuka aykırı hedeflere saldırılar düzenlemektedir." dedi.

Bu saldırıların amacının, İran ile komşu ülkeler arasında çatışma ve ayrılık çıkarmak olduğunu dile getiren İranlı Sözcü, "Son günlerde Türkiye, Kuveyt ve Irak gibi bazı komşu ve dost ülkelere yapılan kasti saldırılar ve bunların İran Silahlı Kuvvetlerine atfedilmesi, bu manipülasyonun örneklerindendir." ifadelerini kullandı.

