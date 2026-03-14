İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD’nin Hark Adası’na düzenlediği saldırıların komşu ülkelerin toprakları kullanılarak gerçekleştirildiğini söyledi. Hürmüz Boğazı’nın geçişlere açık olduğunu ancak İran’a saldıran taraflara ait tanker ve gemilere kapatıldığını söyleyen Arakçi, Rusya ve Çin’le askeri iş birliğinin sürdüğünü belirtip "Detayına girmeyeceğim" dedi.

Orta Doğu’da enerji hatları ve stratejik geçiş güzergahları üzerinde yoğunlaşan askeri hareketlilik, küresel güvenliği tehdit edecek boyutlara ulaştırdı.

Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma girişimine karşı 6 ülkeyi askeri iş birliğine çağırırken İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den önemli açıklamalar geldi.

Arakçi, ABD merkezli MS NOW televizyonunda, ABD'nin İran'a yönelik son saldırıları hakkındaki soruları cevaplandırdı.

Arakçi'den Rusya ve Çin sorusuna cevap! Askeri iş birliği detay vermeden tescillendi

ABD tarafından İran'ın Hark Adası'na yapılan saldırıyı değerlendiren Arakçi, "Bu saldırıları komşularımızın topraklarından gerçekleştirdiler. Artık, bize bu tür roketlerle saldırmak amacıyla komşularımızın topraklarını bir üs olarak kullandıkları gerçeği, su götürmez bir açıklık kazanmıştır." dedi.

Arakçi, söz konusu saldırıları "an be an" takip ettiklerini belirterek, roketlerin birinin Ra'sül-Hayme'den, diğerinin ise Dubai kentine çok yakın bir mevkiden olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) topraklarından ateşlendiğinin "netlik kazandığını" söyledi.

"HÜRMÜZ GEÇİŞLERE AÇIK"

İran Dışişleri Bakanı, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin yasaklanmasıyla ilgili soruya, "Aslına bakarsanız, Hürmüz Boğazı şu an itibarıyla geçişlere açıktır. Boğaz, yalnızca düşmanlarımıza, yani bize saldıran taraflar ve müttefiklerine ait tankerlerle gemilerin geçişine kapatılmıştır" sözleriyle cevap verdi.

HAMANEY YÜZÜNDEN Mİ YARALANDI?

İran'ın yeni lideri Mücteba Hüseyni Hamaney'in yüzünde kalıcı hasar bırakacak şekilde yaralandığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını ve görevine devam edeceğini savunan Arakçi, liderlerin başına bir şey gelmesi durumunda da sistemin işlemeye devam edeceğini ifade etti.

RUSYA VE ÇİN SORUSUNA CEVAP VERDİ

Arakçi, Rusya veya Çin'in İran'a askeri destek ve istihbarat sağlayıp sağlamadığına yönelik soruyu, "Rusya ve Çin bizim stratejik ortaklarımızdır. Geçmişte bu ülkelerle yakın bir işbirliğimiz olmuştur ki bu işbirliği halen devam etmektedir ve bu kapsamın içine askeri işbirliği de dahildir. Bu konunun herhangi bir detayına girmeyeceğim." şeklinde cevapladı.

Arakçi'den Rusya ve Çin sorusuna cevap! Askeri iş birliği detay vermeden tescillendi

BMGK'YI ELEŞTİRDİ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) İran'ın komşu ülkelerine attığı füzelerle ilgili Tahran yönetimini kınayan bir karar tasarısının kabul edildiği hatırlatılan Abbas Arakçi, Konsey'in aldığı kararlarda ve yayımladığı tasarılarda "adalet eksikliği" olduğunu öne sürdü.

Arakçi, "Düşünsenize Güvenlik Konseyi'nin, kendimizi savunduğumuz için bizi kınaması, buna karşılık bu saldırganlığı başlatan ABD ve İsrail'i kınamaması nasıl mümkün olabilir? Dolayısıyla, eğer işlerlik kazanabilecek, adil ve hakkaniyetli bir karar veya tasarı istiyorlarsa, herhangi bir olayın tüm yönlerini göz önünde bulundurmalıdırlar." ifadelerini kullandı.

Arakçi'den Rusya ve Çin sorusuna cevap! Askeri iş birliği detay vermeden tescillendi

"KOMŞU ÜLKELERİ VURMUYORUZ"

Komşu ülkelerdeki sivil bölgeleri hedef aldıkları iddiasını kabul etmeyenArakçi, sadece bu ülkelerdeki "Amerikan üslerini, tesislerini, varlıklarını ve çıkarlarını" hedef aldıklarını söyledi.

"GERÇEKLER UMARIM BİR GÜN ORTAYA ÇIKAR"

Arakçi, Cenevre'deki görüşmelerde ABD tarafını nükleer silahla vurma tehdidine bulunduğu iddialar konusunda ise "Haksız ve gayrimeşru bir saldırganlık eylemini meşrulaştırmak istiyorlar. Ben hiçbir zaman nükleer bomba üreteceğimizi söylemedim." diyerek, 26 Şubat günü Cenevre'de yaşananların "gerçek hikayesinin" bir gün ortaya çıkmasını umduğunu dile getirdi.

