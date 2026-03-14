Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle verilen iftarda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle verilen iftarda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

14 Mart’ı bizlere Tıp Bayramı olarak armağan eden Tıp Fakültesi talebelerini onlara katılan destek veren güç veren tüm hekimleri de yine saygıyla şükranla ve rahmetle anıyorum.

Sağlık ordumuzun tıp bayramını kutluyorum. Sağlık çalışanlarını emekleri için milletim adına tebrik ediyorum.

Sağlık sistemimiz güçlü ve dayanıklıdır. Sağlık tesislerimiz modern bir donanım ve altyapıya sahip.

Tüm kaynaklarımızı seferber ederek sağlık camiamızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Sağlık sistemimiz bugün geçmişe göre hiç olmadığı kadar güçlüdür.

Sizlerin emeklerini, sağlık çalışanlarımızın fedakarlıklarını yok sayanları biz de ademe mahkum ediyoruz.

Sizlerin emeklerini, sağlık çalışanlarımızın fedakarlıklarını yok sayanları biz de ademe mahkum ediyoruz.

2002 yılında 379 bin sağlık çalışanımız vardı, yaklaşık 4 kat artışla bu sayı 1 milyona çıktı.

Son 23 yılda mevcut hastanelerimizin yüzde 80'ini yeniledik veya yeniden inşa ettik.

Toplamda 39 bin 367 yataklı 27 şehir hastanesini hizmete aldık. 14 bin 153 yataklı 11 şehir hastanesinin yapımı ise devam ediyor.

İSRAİL'İN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK SALDIRILARI

Gazze soykırımında çocuklarla, kadınlarla, sivillerle birlikte doktorların ve hemşirelerin katledildiğini görüyoruz.

Gözünü kan bürümüş bir şebeke Gazze'de olduğu gibi İran ve Lübnan'da da sağlık çalışanlarını hedef almakta.

