İstanbul’da Bayrampaşa ve Ataşehir'deki meyve ve sebze hallerinde, mayıs ayında en çok tüketilenler belli oldu. Listede karpuz ve domates zirvede yer alırken, en pahalı ürün ise 310,33 lirayla kiraz oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hal Müdürlüğü, kentte geçen ay tüketilen meyve ve sebze ürünlerini açıkladı. Buna göre, İstanbullular mayıs ayında meyve olarak en çok karpuz, sebze olarak domates tüketti.

KAÇ ÜRÜN SATILDI?

Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali'nde mayısta 34'ü meyve, 46'sı sebze olmak üzere toplam 80 çeşit ürün satıldı. Bayrampaşa'daki halde mayısta satış için getirilen 157 bin 338 ton ürünün 54 bin 624 tonunu meyve, 102 bin 714 tonunu da sebze oluşturdu.

Ataşehir Meyve ve Sebze Hali'nde ise 32'si meyve ve 46'sı sebze olmak üzere toplam 78 çeşit ürün satışa sunuldu. Hale ise geçen ay getirilen 49 bin 807 ton ürünün 19 bin 266 tonu meyveden, 30 bin 541 tonu da sebzeden oluştu. İki halde geçen ay 73 bin 890 ton meyve ve 133 bin 255 ton sebze olmak üzere toplamda 207 bin 145 ton ürün satışa sunuldu.