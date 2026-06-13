Avustralya-Türkiye maçı şifresiz canlı yayın bilgileri belli oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı'nın uzun yıllar sonra çıktığı ilk Dünya Kupası sınavı olması nedeniyle büyük ilgi görüyor. Ay-yıldızlıların grup aşamasındaki ilk mücadelesi öncesinde yayın bilgileri, maç saati ve canlı izleme seçenekleri ve ilk 11'ler araştırılıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, turnuvadaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Kanada'nın Vancouver kentinde oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini, izleme seçeneklerini ve maçın başlayacağı saati merak ediyor.

AVUSTRALYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Dünya Kupası'nın Türkiye yayın haklarını elinde bulunduran TRT, turnuvadaki milli maçları ve diğer önemli karşılaşmaları izleyicilerle buluşturuyor.

Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler TRT 1 kanalından maçı canlı izleyebilecek. Son günlerde Dünya Kupası yayınları nedeniyle TRT 1 frekans ayarları da gündemde yer alırken, yayınlara erişim sağlayamayan kullanıcıların güncel TRT frekans bilgilerini kontrol etmeleri öneriliyor. TRT'nin resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden de yayınlara erişim sağlanabiliyor.

Avustralya-Türkiye maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Milli maç yayın bilgileri!

AVUSTRALYA-TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ NEREDE İZLENİR?

2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmaları Türkiye'de TRT ekranlarından şifresiz olarak yayınlanıyor. Bu kapsamda Avustralya-Türkiye mücadelesi de TRT 1 üzerinden ücretsiz ve şifresiz şekilde izlenebilecek.

Uydu yayınına erişemeyen futbolseverler ise TRT'nin tabi platformu üzerinden k. Son dönemde Dünya Kupası maçları sırasında bazı kullanıcıların yaşadığı yayın sorunlarının büyük bölümünün frekans güncellemeleriyle çözülebildiği belirtiliyor.

Avustralya-Türkiye maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Milli maç yayın bilgileri!

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avustralya ile Türkiye arasındaki mücadele 14 Haziran 2026 Pazar günü oynanacak. Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadı'nda yapılacak karşılaşma Türkiye saati ile 07.00'de başlayacak. Müsabakayı Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela yönetecek.

2026 Dünya Kupası'na 24 yıllık aranın ardından katılan A Milli Futbol Takımı için karşılaşma ayrı bir önem taşıyor. Ay-yıldızlı ekip, D Grubu'nda Avustralya'nın ardından Paraguay ve ABD ile karşı karşıya gelecek.

Avustralya-Türkiye maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Milli maç yayın bilgileri!

TÜRKİYE 24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI SAHNESİNDE

A Milli Futbol Takımı, 2002 Dünya Kupası'nın ardından ilk kez organizasyonda mücadele edecek. Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, eleme ve play-off sürecindeki başarılı performansıyla turnuvaya katılma hakkı elde etti. Dünya Kupası hasretine son veren milliler, grup aşamasına galibiyetle başlamayı hedefliyor.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası grup aşamasında oynayacağı diğer maçlar şöyle:

20 Haziran Cumartesi

06.00 Türkiye-Paraguay (San Francisco Bay Area Stadı-San Francisco)

26 Haziran Cuma

05.00 Türkiye-ABD (Los Angeles Stadı-Los Angeles)

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