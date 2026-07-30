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Antalya'nın Manavgat ilçesinde aşırı sıcaktan bunalan iki genç, "Atlamak tehlikeli ve yasaktır" uyarılarına aldırış etmeden 20 metre yükseklikteki tarihi Sarı Köprü'nün üzerine çıkarak Manavgat Irmağı'na atladı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında gerçekleşen ve ölüme adeta meydan okunan o tehlikeli serinleme anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

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