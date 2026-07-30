İhlas Haber Ajansı • Manavgat
Yasak dinlemediler! Sıcaktan bunalan gençler 20 metre yükseklikten ırmağa atladılar
Kaydet
Antalya'nın Manavgat ilçesinde aşırı sıcaktan bunalan iki genç, "Atlamak tehlikeli ve yasaktır" uyarılarına aldırış etmeden 20 metre yükseklikteki tarihi Sarı Köprü'nün üzerine çıkarak Manavgat Irmağı'na atladı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında gerçekleşen ve ölüme adeta meydan okunan o tehlikeli serinleme anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR