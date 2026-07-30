2027 yılı hac organizasyonu kapsamında kesin kayıt süreci başladı. Hac kurasında ismi çıkan adaylar, kesin kayıt işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecek. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün onayı olmadıkça kesin kayıt hakkı verilmeyecek, aynı yılda kayıt yaptırmayanlara ise müteakip yıllarda kesin kayıt hakkı tanınmayacak. Peki, hac kesin kayıtları ne zaman sona erecek? Boş kalan kontenjanlar hangi tarihten itibaren doldurulacak?

Hac kura sonuçları ardından gözler kesin kayıt takvimine çevrilmişti. Yapılan duyuruyla Hac kayıtlarının başladığı bildirildi. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, ​hacı adayları, işlemleri 18 Ağustos'a kadar e-Devlet kapısı üzerinden yapabilecek. Boş kalan kontenjanların doldurulması işlemleri ise kura sırası gözetilerek 24 Ağustos-1 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Hac için kesin kayıt işlemleri başladı! Hac kesin kayıtları nasıl yapılır?

Hac ibadeti için kesin kayıt hakkı elde edip kayıt süresince kaydını yapmayanlara ek kayıt süresinde, belgelendirilebilir mücbir sebepler ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün onayı olmadıkça kesin kayıt hakkı verilmeyecek.

Aynı yılda kayıt yaptırmayanlara ise gelecek yıllarda kesin kayıt hakkı tanınmayacak.

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