Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bugünkü ilk işlemlerde 13.400’ün altına sarktı ve son 10 haftanın en düşük seviyelerine geriledi. Jeopolitik riskler, enflasyon ve faiz baskısına dikkat çeken analistler kısa vadede 13.000 riskine işaret ederken; orta-uzun vadeli perspektifte ise gelinen seviyelerin fırsat sunduğu ifade ediliyor. Borsada kalıcı bir rahatlama için 14.250 direncine vurgu yapılıyor.

Borsa İstanbul’da hafta boyunca zayıf görünüm dikkat çekerken, piyasada da “borsa neden düşüyor” sorusunun cevabı aranmaya başlandı.

Geçen hafta 13.943’ten kapanış yapan BİST 100 endeksi, bugünkü işlemlerde saat 10:30 itibarıyla 13.400 seviyesinin altını test etti. Endekste haftalık değer kaybı %-4 olarak gerçekleşiyor. BİST 100 aynı zamanda son 10 haftanın da en düşük seviyelerine geriledi.

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13.500 DESTEĞİNE DİKKAT!

Yapı Kredi tarafından yapılan değerlendirmede “Piyasada 13.500 seviyesinin önemini koruyacağını düşünüyoruz. Bu destek kırılırsa, 13.000 riski devam edecektir. 14.250 seviyesini direnç noktası olarak izliyoruz. Endeksin satış baskısından kurtularak yeniden güç kazanabilmesi için bu direncin aşılması gerekiyor” görüşüne yer verildi.

Borsa neden düşüyor? Kritik uyarılar peş peşe geldi!

KARAR BÖLGESİNDE

Kuveyt Türk yatırımın bülteninde ise “Endekste üst üste beşinci işlem gününde değer kaybı yaşandı. Bu gelişme, momentum kaybının güçlendiğine işaret ediyor. Teknik anlamda karar bölgesine gelindiğine dikkat çekiyoruz. Endeksin 13.500'lü bölgenin altında muhtemel kapanışları satışları daha da derinleştirebilir. Bu bölgenin üzerinde kaldığımız sürece tepki hareketlerinin gündeme gelebileceğini değerlendiriyoruz” ifadeleri öne çıktı.

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BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

Burgan Yatırım tarafında yapılan analizde ise “Tekrar yükselen jeopolitik gerilim risk iştahını baskılarken, küresel piyasalarda görülen satış dalgasının etkisini endeks tarafında izlemeye devam ediyoruz. Orta Doğu’daki gelişmeler ve bu gelişmelerin enerji fiyatları, enflasyon görünümü ve faiz indirim beklentileri üzerindeki muhtemel yansımaları, kısa vadede fiyatlamaların ana belirleyicisi oluyor. Bu nedenle endekste haber akışına duyarlılığın yüksek kalmasını ve baskılı görünümün kısa vadede sürebileceğini düşünüyoruz” denildi.

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ALIM FIRSATI MI?

Bununla birlikte orta-uzun vadeli perspektifte iyimser beklentileri koruduğunu belirten Burgan Yatırım, “Jeopolitik tansiyonun yeniden diplomatik zemine evrilmesi veya piyasa beklentilerini destekleyecek olumlu haber akışının öne çıkması halinde, gelinen seviyelerden tepki alımlarının güç kazanabileceğini değerlendiriyoruz. Mevcut seviyelerin tematik ve seçici yaklaşım açısından fırsatlar barındırabileceği görüşündeyiz” yorumu paylaşıldı.

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