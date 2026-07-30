Irak Başbakanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı imza töreninde yaşanan aksaklık gündem olmuştu. Teknik durum Erdoğan'ın araya girmesiyle çözüme kavuşturulurken Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaşananların perde arkasını ilk kez anlattı.

Önceki gün Irak Başbakanı ve heyeti ülkemize gelmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ağırlanmışlardı. İki ülke arasında anlaşmalar imzalanırken törende ise dikkat çeken anlar yaşanmıştı.

110 milyar dolarlık devasa Kalkınma Yolu Projesi kapsamında beş ayrı anlaşmanın imzalanması beklenirken, tören esnasında masadan yalnızca dört anlaşmanın geçtiği fark edildi. Durumu fark eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beş anlaşma değil miydi?" diyerek duruma el koydu. Irak heyetinde yaşanan karmaşanın ardından anlaşma kısa sürede imzalandı.

"TEKNİK BİR DETAYIN DÜZELTİLMESİ GEREKİYORDU"

Konu hem Türkiye hem de Irak medyasında geniş yer bulurken, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Anlaşma detaylarını aktaran Uraloğlu, "Bir tanesi sınır kapısının Irak 'la Türkiye sınır kapısının nereden olacağı, ikincisi de bu projenin finansmanının nasıl sağlanacağı noktasında biz mutabık kalmıştık. Bütün detayları konuştuk ve Sayın Başbakan'ın ziyareti sırasında imza töreninin hemen arefesinde... Hemen böyle dakikalar kala orada tespit edilen teknik bir ayrıntının düzeltilmesi noktasında bir düzeltme ihtiyacı oldu. Zaten muhatabımız Ulaştırma Bakanı da kendisi bir açıklama yaptı Irak'a döndükten sonra. Teknik bir noktanın düzeltilmesi gerekiyordu. Bunu düzelttikten sonra imzayı atalım şeklinde bir önerileri oldu. Biz de makul karşıladık. Orada asla bir hani görüş farklılığı olmadığının özellikle altını çizmek isterim. Ama tabii 'ne oluyor orada imzadan vaz mı geçildi, imzalanmayacak mı' diye bazı soru işaretleri oldu. Ama durum netti, anlık dediğim gibi tespit edilen küçük bir eksikliğin düzeltilmesiydi" dedi.

Törendeki imza krizinin perde arkası! Bakan Uraloğlu ilk kez açıkladı

"İKİ TARAFINDA ANLAŞMA İÇİN İRADESİ NET"

Bakan Uraloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Zaten hemen basın açıklamasından sonra da biz Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakan'ın huzurunda iki bakan olarak bu imzayı, iki imzayı da atmış olduk ve onu da kamuoyuyla paylaşmış olduk. Burada hem Irak tarafında hem de Türkiye tarafında çok net bir irade vardı. Sadece teknik bir detaydı onu da gidermiş olduk. Ülkemize, Irak'a, Orta Doğu'ya hayırlı uğurlu olsun.

"3 YILDA BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Biz bu projeyi bitirdiğimiz zaman artık Hürmüz Boğazı veya kritik su yolları daha az konuşuluyor olacak. Eğer biz bugün kalkınma yolunu bitirmiş olsaydık Hürmüz Boğaz'ı bugün dünyanın bu kadar gündemine oturmamış olurdu. Bundan sonraki yol haritamız hızlıca bunun teknik altlıklarını hazırlayarak orada bir an önce kazmayı vurmak. İnşallah bir temel atma töreniyle süreci başlatmış olacağız. Normalde burada 4-5 yılda bitebilecek bir projeden bahsediyoruz. Ama başladıktan sonra acaba bunu 3 yılda bitirebilir miyiz? Elbette bunu da konuşacağız."

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