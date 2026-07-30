Tekirdağ'da 2018 yılında meme kanseri teşhisi konulan 54 yaşındaki İlyas Akman, erken teşhis ve tedaviyle hastalığı yendi. Banyoda yaparken bir kitle fark ettiğini söyleyen Akman, hastalığın yeniden ortaya çıkma riskine karşı iki memesini de aldırdı.

Meme kanserinin daha çok kadınlarda görüldüğü bilinirken, erkeklerde de nadir olmakla birlikte ortaya çıkabiliyor. Tekirdağ'da yaşayan 54 yaşındaki İlyas Akman'ın yaşadığı süreç ise erkeklerde de meme kanserine karşı farkındalığın ve erken teşhisin önemini ortaya koyuyor.

"BANYO YAPARKEN FARK ETTİM"

Meme kanserini banyo yaparken sol göğsünde fark ettiği bir kitle sayesinde erken aşamada tespit eden Akman, yaşadıklarını anlattı. Akman, "Meme kanserine 2018 yılında teşhis konuldu. Teşhisimiz banyo yaparken sol göğsümde bir topaç hissetmemle oldu. Bu topaçı hissettikten sonra bunun normal bir şey olmadığını anlayıp, bir ağrı sızım yoktu, genel cerrahi bölümüne gittim. Genel cerrahi bölümünde gerekli tetkikler yapıldıktan sonra mamografi ve ultrason oldu. Orada bir kitle olduğuna karar verdiler. Biyopsi ve patoloji sonucu çıktıktan sonra bir kitle olduğu anlaşıldı. Erken teşhis olduğu için de direkt bir hafta içinde ameliyata girdik. Gayet güzel, başarılı bir ameliyat geçirdikten sonra 4 ay boyunca kemoterapi gördüm" dedi.

DİĞER MEMESİNİ DE ALDIRDI

Kemoterapinin ardından ailesiyle birlikte genetik test yaptırdıklarını belirten Akman, genetik yatkınlık tespit edilmesi üzerine herhangi bir sorun bulunmamasına rağmen diğer memesini de aldırdığını söyledi. Akman, "Kemoterapiden sonra genetik testleri yaptırdık ailece. Ailede genetik çıktığı için bu sefer 1 yıl sonra sağ tarafı aldırmak zorunda kaldım. Çünkü şu an orada bir problem yoktu ama tekrar aynı sorunu yaşamamak için, aynı tedavi sürecini, tekrar kemoterapileri yeniden sil baştan yapmamak için sağ tarafı da aldırdık. Bu genetik şey de çıktıktan sonra ailemde kız kardeşimde de genetik çıktı. 3 sene sonra kız kardeşim de aynı rahatsızlığa yakalanınca o da tedavisine devam etti. Şu an o da gayet sağlıklı, ben de sağlıklıyım. Şu anda 6 ayda bir kontrollerime geliyorum, her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

"Meme kanseri sadece kadınlarda olur" zannediyordu! Gerçeği hastalığa yakalanınca fark etti

"HASTALIK BANA GELDİĞİNE PİŞMAN OLMUŞTUR"

Kanser teşhisinin ilk aşamada kendisini tedirgin ettiğini ancak hastalığı kabullenmeyerek mücadele ettiğini anlatan Akman, doktorlarının desteğinin de kendisi için önemli olduğunu belirtti. Akman, "Yani hastalık bana geldiğine pişman olmuştur. İlk başlarda tabii hastalığı duyunca insan ister istemez tedirgin oluyor ama ondan sonra diyorsun ki, ‘Ya bunda da bir imtihan vardır' diyorsun kendi kendine. Hastalığı kabullenmedikten sonra tedavi süreci, gerek onkoloji doktorları, gerek beni ameliyat eden doktorların bana verdiği destek sayesinde hastalığı kabullenmedim ve bir şekilde kendimi dışlamadım dışarıdan. Aynı yaptığım işlere, çalıştığım şeylere devam ettim. Mesela hâlâ hem çiftçilik yapıyorum hem özel sektörde çalışıyorum. İşlerimden de vazgeçmedim. Kendimi bırakmadım. Oraya psikolojik olarak, beyin olarak ben hastalığı kabullenmediğim için şu an bu durumdayım ve gayet Allah'ıma şükürler olsun ki her şey yolunda" diye konuştu.

ERKEKLERDE 'BANA BİR ŞEY OLMAZ' DEMEMELİ

Erkeklerde meme kanserinin nadir görülmesine rağmen hastalığın önemsenmesi gerektiğini belirten Akman, erkeklerin kendi vücutlarını kontrol etmesi gerektiğini söyledi.

Akman, "Erkeklerde, bayanlara göre ölüm oranı yüzde 90 daha fazla. Bayanların avantajı tedavi, hormonlarından dolayı tedavi süreçleri uzun ama iyileşme süreçleri çok fazla. Erkeklerde erken teşhis olmadığı zaman, koltuk altı ve lenf bezlerine geçtiğinde geri dönüşü olmayan bir yola giriyorsunuz. Banyo yaparken eğer şu şekilde ovunurken şu meme uçlarında şey ederseniz, orada herhangi bir farklılığı anlayabilirsiniz. Çünkü ben o şekilde fark ettim ve ağrı, sızım yokken geldim. Ama biz erkekler bunları bazen umursamıyoruz. Yani kolay, zor bir şey değil. 5 dakika ovunurken şu şekilde meme uçlarını ve şu şekilde ovulduğunda eğer orada farklı bir şey hissettiklerinde doktora gitmelerinde fayda var. Çünkü erken teşhis hayat kurtarır. Benimki de o şekilde oldu" dedi.

"Meme kanseri sadece kadınlarda olur" zannediyordu! Gerçeği hastalığa yakalanınca fark etti

Erken teşhisin kendi tedavi sürecinde önemli bir avantaj sağladığını vurgulayan Akman, erkeklere meme kanserini önemsemeleri çağrısında bulundu. Akman, "Geç kalmaktan korkun. Çünkü geç kaldıktan sonra bir daha dönüşü olmayan bir şey oluyor. Benim erken teşhis olduğu için tedavim de daha kolay sürdü, kısa sürdü. Bu yüzden tüm hastalara tekrar geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Tedavisinin ardından hayatına devam eden Akman, çiftçilik ve özel sektördeki çalışmalarını sürdürürken Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi Terapi Merkezi'nde kanser hastalarına yönelik düzenlenen kurslara da katılıyor. Terapi merkezinde çeşitli el emeği çalışmaları yapan Akman, diğer kanser hastalarıyla bir araya gelerek hem vaktini değerlendiriyor hem de hastalara moral oluyor.

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