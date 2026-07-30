İlk günden itibaren vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi'nde yeni bir uygulama devreye girdi. İstanbul'da mahalle esnafı Mobil DOA cihazıyla içecek ambalajı iadesi toplamaya başladı. İade işlemlerini hızlandıracak cihazla, esnaf 15 dakikada 100 ürün teslim alabiliyor.

YENİ UYGULAMA İSTANBUL’DA DEVREDE Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi'ne ilgi ilk günkü gibi sürerken, iade noktalarına erişimini kolaylaştıracak yeni bir uygulama devreye girdi.

ÜCRETSİZ VERİLDİ Mobil DOA adı verilen el terminaliyle depozito iade makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfeler Manuel İade Noktası olarak sisteme dahil edildi. Mobil DOA, İstanbul'daki market, bakkal ve büfelerde hizmet vermeye başladı. İstanbul'da başlatılan uygulama kapsamında Ümraniye'deki bir esnafa, "dbys.gov.tr" üzerinden Depozito Bilgi Yönetim Sistemi'ne kaydını tamamlamasının ardından Mobil DOA cihazı ücretsiz olarak verildi.

“15 DAKİKADA 100 ÜRÜNÜNÜ ALABİLİYORUZ” Esnaf Ercan İnci, "Bu cihazlarda bizim en büyük sıkıntımız neydi? Yığılmalar oluyordu. Burada maksimum 15 dakika içerisinde bir müşterinin 100 ürününü alabiliyoruz. Bu hem esnafa hem millete hem de doğaya tamamen dost bir projedir. Hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

HIZLI ERİŞİM Cihazı esnafa dağıtmaya başladıklarını belirten TÜÇA çevre mühendisi Aybike Mısır ise şöyle konuştu: Özellikle depozito iade makinesi kurulumu yapılamayan noktalarda vatandaşın çok daha hızlı bir şekilde sisteme erişebilmesi, ambalajlarını iade edebilmesi adına bu sistem başlatıldı. Mobil DOA cihazı verilen her esnaf anında iade alımlarına başlayabiliyor. Projede, daha sürdürülebilir bir gelecek için bu ambalajları kaynağından temiz olarak toplayıp geri dönüşüme kazandırılması amaçlanıyor. Geri dönüşümün, her geçen gün gerek depozito iade makineleriyle gerek Mobil DOA cihazıyla çok daha erişilebilir bir noktaya gelip ülke genelinde yaygınlaşması hedefleniyor.

TÜÇA çevre mühendisi Aybike Mısır SİSTEM NASIL İŞLİYOR? Mobil DOA, barkod doğrulama, sayım, kayıt ve veri aktarımı işlemlerini tek cihaz üzerinden gerçekleştiriyor.

Vatandaşlar, cihaz üzerindeki karekodu cep telefonlarıyla okutarak iade işlemini başlatıyor ve teslim edecekleri DOA logolu içecek ambalajlarının barkodlarını cihaza okutuyor.

Doğrulanan ambalajlar sisteme kaydedilirken, işlem verileri eş zamanlı olarak DOA Sistemi'nin dijital altyapısına aktarılıyor.

İşlemin tamamlanmasının ardından ambalaj başına 1 lira olmak üzere biriken tutar doğrudan vatandaşın DOA Cüzdanı'na yükleniyor, işletmeler ise saha operatörüne teslim ettikleri her ambalaj için 50 kuruş teşvik bedeli kazanıyor.

Böylece esnaf sisteme sağladığı katkı karşılığında ilave kazanç elde ederken, vatandaşlar da ambalajlarını yaşadıkları mahallede kolayca iade edebiliyor.

Cep telefonlarıyla entegre çalışan bu yapı sayesinde iade işlemleri kullanıcı hesaplarıyla eşleştirilerek, teslim alınan ambalajlar güvenilir, hızlı ve izlenebilir şekilde yönetiliyor.

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