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İstanbul Fatih'te gece saatlerinde yüzünü gizleyerek geldiği bir iş yerine kurşun yağdıran şüpheli, güvenlik kameralarına saniye saniye yakalandı. Görüntüleri inceleyerek kimliğini tespit eden polis ekipleri, 23 yaşındaki saldırganı evine düzenlediği operasyonla kısa sürede kıskıvrak yakaladı. Alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştirildiği belirlenen saldırıda kullanılan silah otluk bir alanda bulunurken, kamufle olan saldırganın iş yerine ateş edip kaçtığı o anlar saniye saniye kaydedildi.

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