MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonu şampiyonu ve "Kızıl Sakal" lakabıyla tanınan şef Eren Kaşıkçı'nın ani vefatıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İstanbul Sarıyer’deki evinde hayatını kaybeden 37 yaşındaki Kaşıkçı'nın ölüm nedenine ilişkin ilk değerlendirmelere göre ‘kalp krizi ihtimali’ üzerinde durulurken, kesin sonucun Adli Tıp Kurumu raporuyla netleşeceği bildirildi.

MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonunda şampiyon olarak adını geniş kitlelere duyuran ve daha sonra gastronomi alanındaki çalışmalarıyla kariyerini sürdüren Eren Kaşıkçı, İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Kumköy Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Genç yaşta hayatını kaybeden Kaşıkçı'nın vefatı, ailesi, yakın çevresi ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Eren Kaşıkçı'nın ölümünün ardından olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Kaşıkçı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Masterchef Eren’in ölümüne ilişkin ilk bulgular ortaya çıktı! Ortağından açıklama geldi

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ÖLÜMÜNDE ‘KALP KRİZİ’ ŞÜPHESİ

NTV'nin haberine göre, Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen otopsinin ardından kesin ölüm nedenini ortaya koyacak raporun hazırlanması bekleniyor. İlk değerlendirmelerde ise Eren Kaşıkçı'nın kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Masterchef Eren’in ölümüne ilişkin ilk bulgular ortaya çıktı! Ortağından açıklama geldi

İŞ ORTAĞINDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Eren Kaşıkçı'nın iş ortağı Mikail Malkoçoğlu da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kesin ölüm nedeninin henüz belli olmadığını belirten Malkoçoğlu, sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesinin kalp krizi yönünde olduğunu ifade etti.

Malkoçoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Biz de adli tıp raporu çıkınca sonucu öğreneceğiz. Ama sağlık ekibi arkadaşların ilk izlenimi kalp krizi geçirdiği yönünde."

Masterchef Eren’in ölümüne ilişkin ilk bulgular ortaya çıktı! Ortağından açıklama geldi

YENİ ŞUBESİNİ AÇMAYA HAZIRLANIYORDU

Başarısını televizyon ekranlarının ardından restoran sektörüne de taşıyan Eren Kaşıkçı'nın son dönemde yeni yatırımlar üzerinde çalıştığı öğrenildi. Kadıköy'de hizmet veren Kızıl Sakal Sandviç & Burger markasını büyütmek isteyen Kaşıkçı'nın, Pendik Kurtköy'de açmayı planladığı yeni şube için hazırlıklarını sürdürdüğü ortaya çıktı. Yakın çevresiyle gelecek planlarını paylaştığı ve yeni yatırımları için yoğun mesai harcadığı ifade edildi.

Masterchef Eren’in ölümüne ilişkin ilk bulgular ortaya çıktı! Ortağından açıklama geldi

OLAY YERİNDEKİ ‘İLAÇ’ DETAYI

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bilgiler arasında, Eren Kaşıkçı'nın olay sırasında başucunda bulunan ilaçlarına uzanmaya çalışırken vefat ettiği iddiası da yer aldı. Bu ayrıntının da yürütülen adli soruşturma kapsamında değerlendirildiği öğrenildi.

Masterchef Eren’in ölümüne ilişkin ilk bulgular ortaya çıktı! Ortağından açıklama geldi

KIZININ DOĞUM GÜNÜNDEN İKİ GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Kaşıkçı'nın vefatıyla ilgili dikkat çeken bir başka ayrıntı da ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre ünlü şefin kızı Maya'nın doğum günü 27 Temmuz'da kutlandı. Eren Kaşıkçı'nın ise kızının doğum gününden yalnızca iki gün sonra vefat etmesi, ailesi ve sevenlerinin acısını daha da artırdı. Otopsi raporunun tamamlanmasının ardından Kaşıkçı'nın kesin ölüm nedeninin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

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