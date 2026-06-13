2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye ile karşılaşacak Avustralya Milli Takımı'nın teknik direktörü Tony Popovic, ay-yıldızlı ekibin gücüne dikkat çekti ancak sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi. Türkiye'nin geleceğinin parlak olduğunu vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Herkes Türkiye'yi favori görüyor, biz ise bunun aksini kanıtlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında yarın Kanada'da Türkiye ile karşılaşacak Avustralya Milli Takımı'nın teknik direktörü Tony Popovic, Vancouver'daki BC Place'te düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Güçlü bir rakibe karşı oynayacaklarını belirten Popovic, kazanacaklarına inandıklarını ifade etti.

Avustralya Milli Takımı'nın teknik direktörü Tony Popovic

"TÜRKİYE'YE KARŞI NEREDE AVANTAJLI OLDUĞUMUZU BİLİYORUZ"

Her Dünya Kupası maçının önemli olduğunu vurgulayan Popovic, maça yönelik hedeflerini şu sözlerle anlattı:

"Rakibinizin kim olduğu fark etmeksizin, her zaman iyi başlamak istersiniz. Yarın oldukça güçlü bir rakiple karşılaşacağız, biz hazırız. Tabii ki kazanmak istiyoruz, hedefimiz bu. Türkiye’ye karşı nerede avantajlı olduğumuzu biliyoruz, bunu şimdi söylemeyeyim. Gruptaki tüm takımlar bizi yeneceklerini iddia edecektir, önemli olan bizim hazır olmamız ve elimizden geleni yapmamız. Uzun süredir bu maça çalışıyoruz. Maç saatine hazır olacağız."

Avustralya Milli Takımı

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN SORUSUNA CEVAP

Basın mensuplarının, "Avustralya futbolunun saygı görmediğini söylemiştiniz, Hakan Çalhanoğlu da Türkiye’nin üstün olacağını söyledi. Sizin bu konudaki yorumunuz nedir?" sorusu üzerine Popovic, beklentileri tersine çevirmek istediklerini belirtti:

"Bu yorumlara saygı duyuyorum, soru sorduğunuzda oyuncular istediği şekilde cevap verecektir, onlar da kazanmak istiyor. Türkiye’nin kazanmasını bekleyen de çok kişi var. Bizim yapacağımız şey bu beklentilerin aksini çıkarmak. Yarın da bunu yapmaya çalışacağız."

Hakan Çalhanoğlu

"ÖNÜMÜZDEKİ 4-8 SENE BOYUNCA ETKİLİ OLACAK BİR EKİP"

Türkiye'de en çok dikkat edecekleri oyuncular ve teknik direktör Vincenzo Montella'nın milli takımdaki değişimi hakkındaki sorulara Popovic, şu detaylı değerlendirmeyle ceap verdi:

"Çalhanoğlu ve Arda Güler var ama pek çok başka isim de söyleyebilirim. Çok güçlü bir ekip, tek tek ve birlikte ne kadar güçlü olduklarını gösterdiler. Montella geldikten sonra 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldılar ve çok tutkulu bir takım, Türk halkı futbolu çok seviyor, Türkiye’nin taraftarları da çok tutkulu. Güçlü bir takım olduklarını biliyoruz. Türkiye’yi analiz ettik, kendimizi de düşünmemiz gerek, nasıl onlara sorun çıkarabiliriz, Avustralya futbolunu nasıl dünyaya güzel sunarız, güçlü ve saygı görmesi gereken bir takım olduğumuzu göstereceğiz. Güven oluştu, Türkiye'de çok iyi genç yetenekler var. Dünyanın iyi kulüplerinde oynuyorlar, elde ettikleri sonuçların da faydası oldu, Montella ile önemli başarılar elde ettiler. Oluşturdukları şey oldukça güçlü, Türkiye önümüzdeki 4 ila 8 sene boyunca etkili olacak çok kuvvetli bir ekip oluşturuyor. Çok pozitif bir futbolları var. Pek çok insan bizden bir şey beklemiyor, kendi ülkemiz hariç ama biz buna alışığız, yine de yarın iyi bir futbol oynayıp Avustralya futbolunun neler yapabileceğini göstereceğiz."

A Milli Takım

TAKIMIN DURUMU VE TARAFTAR DESTEĞİ

Toplantıda takımın genel gündemine de değinen tecrübeli teknik adamın açıklamalarından diğer detaylar şöyle:

Sözleşme Uzatılması: Popovic, turnuva öncesinde sözleşmesinin uzatılmasının kendisini gururlandırdığını söyledi.

Kanada'daki Destek: "Burada çok ciddi desteğe sahibiz, Avustralyalı taraftarların Vancouver’da hazır olduklarını biliyoruz. Biz de onları gururlandırmak istiyoruz. Ümit ediyorum ki maç bittikten sonra da gururlandırmış oluruz. Bu bizim için muhteşem. Kendi renklerinizi gördüğünüz zaman mutlaka bunu önemsiyoruz."

Sakatlık Raporu: Mohamed Toure sakatlığını atlattı ve tüm oyuncular oynamaya hazır durumda.

Avustralya Milli Takımı'nın teknik direktörü Tony Popovic

"UYUDUĞUMUZ YASTIKLARA KADAR KONTROL EDİLDİ"

Avustralya'nın orta saha oyuncularından Aiden O'Neill ise uzun zamandır Türkiye maçını beklediklerini ve maç saati yaklaştıkça heyecanlarının arttığını vurguladı. Hazır olduklarını ve oynamayı beklediklerini ifade eden O'Neill, hazırlık sürecindeki titizliğe dikkat çekti:

"Oyunun başından itibaren iyi oynamak istiyoruz, topa sahip olmak istiyoruz. Ben de elimden geleni yapacağım. Avustralyalı taraftarları burada görmek de heyecan verici olacak. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, detaylı çalışıyoruz. Her şey kontrol edildi, uyuduğumuz yastıklara kadar kontroller yapıldı, hazırız."

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