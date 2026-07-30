2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/2) giriş belgeleri yayımlandı. Sınava katılacak adayların sınav günü 2026-YÖKDİL/2 sınav yerleri bilgisini gösteren sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekiyor. Peki, 2026-YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

9 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na (2026-YÖKDİL/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. ÖSYM yayımladığı duyuruyla 2026-YÖKDİL/2 sınav giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu.

2026-YÖKDİL/2 sınav yerleri açıklandı (YÖKDİL sınav giriş belgesi sorgulama)

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni 30 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

SINAVA GİRİŞ BELGESİNDE YER ALAN TEMEL KURALLAR

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacak. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunlu tutulacak. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorunda. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmaması gerekiyor. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecek. Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacak

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