İran Devrim Muhafızları Ordusu Ürdün’deki Azrak Hava Üssü'ne yönelik balistik füze saldırısı düzenlendiğini ve ABD’ye ait 3 adet F-35 savaş uçağının imha edildiğini iddia etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Keşm Adası'nda iki konutun hedef alınmasına misilleme olarak Ürdün'deki Azrak Hava Üssü'ne balistik füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

İddialara göre üste bulunan F-35 konuşlanma rampaları ile bakım hangarları vurulurken, 3 F-35 savaş uçağı imha edildi, 3 uçak da ağır hasar aldı. Saldırıda teknik personel ile askeri subaylar arasında can kayıpları yaşandığı da bildirildi.

İran'dan ABD üssüne saldırı iddiası: F-35'leri hedef alan füzedeki mesaj dikkat çekti

FÜZENİN ÜZERİNDE MESAJ GÖNDERDİLER

Saldırıya ilişkin paylaşılan video görüntülerinde, kullanılan füzelerin üzerinde yer alan dini ve siyasi göndermeli yazılar dikkat çekti.

Mühimmatların üzerinde, "Firavun'a benzeyen çocuk katilleri ile Ebu Leheb'e benzeyen beceriksizler, İbrahim Anlaşmaları'nın mirasçısı olduklarını iddia edemez" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜ BEKAYİ: "MEVCUT DURUMUN TEK SUÇLUSU ABD'DİR"

Tahran'da basın mensuplarına seslenen İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, tırmanan gerilimin kaynağı olarak ABD ve İsrail’in askeri hamlelerini gösterdi.

Washington’ın uluslararası hukuka aykırı hareket ettiğini savunan Bakan, "Mevcut durumun tek sorumlusu Amerika Birleşik Devletleri’dir. ABD ve İsrail rejimi, geçtiğimiz yılın Haziran ayında, ardından 9 Mart’ta ve son olarak bir mutabakatın imzalanmasının hemen ardından benzer askeri saldırılar düzenlemiştir. ABD’nin sergilediği davranışlar, hiçbir kural veya yasaya bağlı kalmayan bir mafya yapısını andırmaktadır. Şu an itibarıyla yürürlükte olan herhangi bir ateşkes bulunmamaktadır." şeklinde konuştu.

BÖLGEDE SON DURUM: ÜRDÜN’DE ABD İTTİFAKINA ÇATLAK, PAKİSTAN’A LNG GEÇİŞ GÜVENCESİ

The New York Times’ın haberine göre, Ürdün’de yüzlerce siyasetçi, hukukçu ve aktivist, hükümete açık bir mektup yazarak ülkede bulunan yaklaşık 4 bin ABD askerinin çekilmesini talep etti. Mektupta, ABD ittifakının Ürdün’ü tarafı olmadığı bir bölgesel savaşa sürüklediği ve ulusal egemenliği tehlikeye attığı vurgulandı.

HÜRMÜZ'DE YEŞİL IŞIK

Bloomberg verilerine göre Pakistan, derinleşen enerji krizini aşmak adına İran ile müzakere ederek Katar kaynaklı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişini sağladı. Tahran ile varılan mutabakat sonucu "Al Areesh" adlı LNG gemisinin transponderleri açık şekilde boğazı geçerek Pakistan’a doğru ilerlediği bildirildi.

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