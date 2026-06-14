SpaceX'in gerçekleştirdiği dev halka arzın ardından servetinin 1 trilyon doları aştığı belirtilen Elon Musk, bu kez servetiyle değil kahvaltı alışkanlıklarıyla gündeme geldi. Joe Rogan'ın podcast programına konuk olan Musk, güne nasıl başladığını ve tercih ettiği beslenme düzenini 'Sanıldığı gibi değil' diyerek anlattı.

SpaceX'in 75 milyar dolarlık kaynak toplayarak küresel finans tarihinin en büyük halka arzlarından birine imza atması, şirketin değerini 1,77 trilyon dolara taşıdı. Bu gelişmeyle birlikte dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın kişisel servetinin de 1 trilyon dolar sınırını geçtiği belirtildi. Serveti ve iş dünyasındaki başarılarıyla sık sık gündeme gelen Musk, bu kez Joe Rogan Experience podcast'inde yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Ünlü milyarder Musk bu kez servetiyle değil, kahvaltısıyla gündemde! Yediklerini sanıldığı gibi değil diyerek açıkladı

"SANILDIĞI GİBİ DEĞİL" DEDİ, YEDİKLERİ GÜNDEM OLDU

Dünyanın en büyük şirketlerinden bazılarını yöneten Musk, sabah rutininin sanıldığı kadar gösterişli olmadığını söyledi. Ünlü girişimci, kahvaltıda genellikle yalnızca biftek ve yumurta tükettiğini belirterek ekmek yemediğini ifade etti.

Joe Rogan'ın bu beslenme şeklinin işe yarayıp yaramadığını sorması üzerine Musk, "Aslında harika. Enerji veriyor" cevabını verdi. Karbonhidratların gün içinde ani enerji yükselişlerine ve sonrasında düşüşlere neden olduğunu düşündüğünü söyleyen Musk, insanların karbonhidrat tüketimini fazla abarttığını savundu.

Ünlü milyarder Musk bu kez servetiyle değil, kahvaltısıyla gündemde! Yediklerini sanıldığı gibi değil diyerek açıkladı

Mirror'un haberinde yer verdiği uzman görüşlerine göre yumurta, yüksek kaliteli protein içeriğinin yanı sıra B12 ve D vitaminleri ile selenyum ve iyot gibi önemli mineralleri içeriyor. Aynı zamanda hafıza, bilişsel performans ve sinir sistemi sağlığıyla ilişkilendirilen kolin açısından da zengin bir besin kaynağı olarak öne çıkıyor.

Biftek ise proteinin yanı sıra demir, çinko ve B12 vitamini sağlıyor. Bu besin öğeleri vücutta oksijen taşınmasına, enerji üretimine ve yorgunluğun azaltılmasına katkıda bulunuyor. Uzmanlar, yağsız kırmızı etin ölçülü tüketildiğinde dengeli bir beslenmenin parçası olabileceğini belirtiyor.

Araştırmalar ayrıca protein ağırlıklı kahvaltıların daha uzun süre tokluk hissi sağlayabildiğini ve gün içinde açlık hissini azaltabildiğini ortaya koyuyor.

Ünlü milyarder Musk bu kez servetiyle değil, kahvaltısıyla gündemde! Yediklerini sanıldığı gibi değil diyerek açıkladı

GÜN BOYU ENERJİYİ DESTEKLEYEN BİR SEÇENEK

Uzmanlar, sağlıklı ve uzun bir hayatın tek bir besine ya da öğüne bağlı olmadığını vurguluyor. Beslenmenin yanı sıra düzenli egzersiz, kaliteli uyku, düşük stres seviyesi ve genetik faktörler de genel sağlık üzerinde önemli rol oynuyor. Ancak Elon Musk'ın tercih ettiği biftek ve yumurtadan oluşan kahvaltı, içerdiği protein, vitamin ve mineraller sayesinde gün boyu enerji ve zihinsel performansı destekleyen bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

Son günlerde servetiyle sık sık gündeme gelen ünlü milyarder, kahvaltı alışkanlığıyla da sosyal medyada tartışmalara konu oldu. Bazı kullanıcılar bu alışkanlığı takdir ederken, bazıları ise mizahi yorumlarda bulundu.

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