Öğle yemeğinin ardından göz kapaklarınız ağırlaşıyor, ekrandaki yazılara odaklanmakta zorlanıyor ve sürekli kahve ihtiyacı hissediyorsanız yalnız değilsiniz. Milyonlarca kişinin yaşadığı gün ortası enerji düşüşüne karşı uzmanlardan dikkat çeken öneriler geldi. Uzmanlar, gün içinde ortaya çıkan yorgunluk, konsantrasyon kaybı ve zihinsel performans düşüşüyle mücadelede bazı bitkilerin destekleyici etkiler sağlayabileceğini belirtiyor. İşte enerji seviyelerini korumaya yardımcı olabilecek 5 bitki türü...

Milyonlarca kişi, günün ilerleyen saatlerinde enerji kaybı, konsantrasyon eksikliği ve artan şeker isteği gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Özellikle öğleden sonra 14.00 ile 16.00 saatleri arasında hissedilen bu durum, günlük hayatı ve iş performansını olumsuz etkileyebiliyor.

Öğleden sonra çöken yorgunluğun nedeni belli oldu! Meğer çaresi bu bitkilerde saklıymış

Araştırmacı ve eczacı Mike Wakeman'a göre, öğleden sonra yaşanan yorgunluk yalnızca yoğun tempo veya yetersiz uykudan kaynaklanmıyor. Wakeman, insan vücudunda doğal olarak görülen ve "sirkadiyen düşüş" olarak adlandırılan doğal yorgunluk döneminin, bu saatlerde belirginleştiğini belirtti.

Öğleden sonra çöken yorgunluğun nedeni belli oldu! Meğer çaresi bu bitkilerde saklıymış

SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNTEMLERE DİKKAT ÇEKTİ

Stres, susuzluk ve kan şekeri dalgalanmalarının da enerji düşüşünü artırabildiğini ifade eden uzman, kısa süreli çözümler yerine daha sürdürülebilir yöntemlere yönelmenin önemine dikkat çekti.

Wakeman, enerji içecekleri ve şekerli atıştırmalıkların geçici bir canlılık sağladığını ancak bunun gerçek enerji artışı anlamına gelmediğini söyledi. Uzman, gün boyu odaklanmayı ve zihinsel performansı destekleyebilecek bazı bitkiler üzerinde yapılan araştırmaların umut verici sonuçlar ortaya koyduğunu belirtti.

Öğleden sonra çöken yorgunluğun nedeni belli oldu! Meğer çaresi bu bitkilerde saklıymış

GÜN ORTASINDA ENERJİ DESTEĞİ SAĞLAYABİLECEK BEŞ BİTKİ

Enerji ve konsantrasyon desteği açısından öne çıkan bitkiler ise şöyle sıralandı:

• Rhodiola rosea (Altın Kök): Yorgunlukla mücadeleye ve zihinsel performansın korunmasına yardımcı olabiliyor.

• Ashwagandha (Morsalkım): Stres yönetimini destekleyerek enerji seviyelerinin korunmasına katkı sağlayabiliyor.

• Kore ve Sibirya ginsengi: Dayanıklılık, konsantrasyon ve bilişsel performans üzerinde olumlu etkiler gösterebiliyor.

• Bacopa monnieri (Brahmi): Hafıza, bilgi işleme kapasitesi ve odaklanmayı destekleyebiliyor.

• Yeşil çay özü: İçeriğindeki doğal bileşenler sayesinde dikkat ve uyanıklığın artırılmasına yardımcı olabiliyor.

Öğleden sonra çöken yorgunluğun nedeni belli oldu! Meğer çaresi bu bitkilerde saklıymış

Uzmanlar, enerji seviyelerini korumak ve gün içindeki performans düşüşünü azaltmak için dengeli beslenme, yeterli uyku ve düzenli sıvı tüketiminin temel öneme sahip olduğunu vurguluyor.

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