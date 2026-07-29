ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ı çok sert bir şekilde vuracağız çünkü sıra bizde. Dün gece bize 5 roket fırlatmayı denediler, hepsini engelledik" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yeni bir misilleme mesajı verdi. Trump, "İran'ı çok sert bir şekilde vuracağız çünkü sıra bizde. Dün gece bize 5 roket fırlatmayı denediler, hepsini engelledik" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün ABD medyasına verdiği mesajında da "ağır bedel ödeyecekler" demişti.

ÖNLEMLER ARTIRILACAK

ABD güçlerinin İran’ın sürpriz saldırısına karşılık vermek için yalnızca birkaç dakikası olduğunu belirten Trump, İran füzelerinin hedeflerine ulaşmadan düşürüldüğünü söylemişti.

Gece saatlerinde İran destekli Şii milislere yönelik Irak'ta düzenlenen ABD-Suudi Arabistan ortak saldırılarına da değinen Trump, söz konusu saldırıların Irak hükümetiyle koordinasyon içinde gerçekleştirildiğini belirtmişti.

Şii milisleri "dünya için bir kanser" olarak nitelendiren Trump, İran'ın vekil güçlerine yönelik ilave önlemlerinde de değerlendirildiğini belirtti.

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