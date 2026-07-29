ABD, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemileri zorunlu sigortaya mecbur bırakarak gelir elde etmesini hedef alan yeni yaptırımları devreye soktu. Karar kapsamında petrol taşımacılığında rol oynayan 8 gemi ile bağlantılı 10 şirket yaptırım listesine alındı.

ABD Hazine Bakanlığı, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı üzerinden sağladığı finansal kaynakları kesmeye yönelik yeni bir yaptırım paketini yürürlüğe koydu.

2 ŞİRKET DAHA YAPTIRIM LİSTESİNDE

Bakanlık açıklamasında, İran Devrim Muhafızları Ordusu destekli olduğu belirtilen bir "şantaj" mekanizmasında yer alan Persian Gulf Marine Insurance Company ile HormuzSafe Marine Services Authority adlı 2 şirketin yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

ABD Hazine Bakanlığının açıklamasında, söz konusu mekanizmanın, ticari gemileri Hürmüz Boğazı'ndan geçebilmek için zorunlu denizcilik sigortası satın almaya mecbur bıraktığı, bu yolla İran'ın deniz taşımacılığı üzerinden gelir elde ettiği öne sürüldü.

İRAN'LA BAĞLANTILI ŞİRKETLERE DE YAPTIRIM

Ayrıca, İran'ın enerji sevkiyatlarına yönelik baskıyı artırmak amacıyla İran ham petrolü ve petrokimya ürünleri taşıyan 8 geminin de yaptırım kapsamına alındığı belirtilen açıklamada, bu gemilerin sahibi veya işletmecisi olan Çin, Hong Kong ve Marshall Adaları merkezli 8 şirkete de yaptırım uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, yaptırım kapsamına alınan gemilerin Marshall Adaları, Mozambik, Barbados ve Vanuatu bayraklı olduğu, bir geminin ise bayrağının bilinmediği bilgisine yer verildi.

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