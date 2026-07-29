ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD hedeflerine yönelik saldırılara karşılık İran'a "sert bir darbe indirecekleri" yönündeki açıklamaları küresel enerji piyasalarını sarstı. Orta Doğu'da tırmanan askeri gerilim endişesiyle Brent petrolün varil fiyatı %6,6 artarak 89,61 dolara fırlarken, ABD ham petrolü (WTI) 84,31 dolara tırmandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'da artan gerilime ve olası askeri adımlara dair yaptığı son açıklamalar, küresel enerji piyasalarında ani dalgalanmalara neden oldu.

PETROL FİYATI ANINDA YÜKSELDİ

Trump'ın açıklamalarının hemen ardından küresel gösterge niteliğindeki Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6,6 oranında değer kazanarak 89,61 dolara ulaştı. Gün içerisinde 89,90 dolar seviyelerini de test eden Brent petrolün yanı sıra, ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrol vadeli işlemleri de yüzde 6,4 oranında prim yaparak 84,31 dolara tırmandı.

İRAN'A YÖNELİK MİSİLLEME KARARI

Piyasalardaki bu sert sıçramanın temel nedeni, Donald Trump'ın Fox News kanalına verdiği mülakatta dile getirdiği askeri müdahale mesajları oldu. ABD hedeflerine yönelik gerçekleştirilen saldırılara kesinlikle karşılık verileceğini belirten Trump, İran'a yönelik bir operasyon düzenleneceğini duyurdu. Trump, "İran'a sert bir darbe indireceğiz. ABD hedeflerine yönelik saldırılara cevap olarak İran'a karşı saldırı düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

DİPLOMASİ İÇİN AÇIK KAPI

Askeri müdahale sinyallerinin yanı sıra Trump, Tahran yönetimiyle olası bir temas sürecine dair de değerlendirmelerde bulundu. Bölgedeki krizin diplomatik yollarla ele alınması ihtimalini tamamen dışlamayan ABD Başkanı, "İranlıların bizimle konuşmalarına izin vereceğim." diyerek müzakere kanallarının belirli şartlar altında açık kalabileceğine işaret etti.

IRAK'TA, İRAN DESTEKLİ GRUPLARA HAVA SALDIRILARI

Trump'ın gündeminde, ABD ve Suudi Arabistan tarafından Irak sınırları içinde faaliyet gösteren Tahran destekli gruplara yönelik düzenlenen son hava saldırıları da yer aldı. Gerçekleştirilen bu operasyonların arka planına dikkat çeken Trump, söz konusu askeri hamlelerin Irak hükümeti ile tam bir koordinasyon içerisinde yürütüldüğünü ve Bağdat yönetiminin süreçten haberdar olduğunu ifade etti.

Öte yandan ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği son görüşmeyi "muhteşem" olarak değerlendirerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin giderek daha da güçlendiğini vurguladı.

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