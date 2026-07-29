Vizontele filmi nerede, ne zaman çekildi? Vizontele oyuncuları
Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında gösterilen Vizontele, yeniden televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmi yeniden izlemek isteyen sinemaseverler, Vizontele filminin çekim yerlerini, oyuncu kadrosunu ve hikayesini araştırıyor.
Yılmaz Erdoğan ile Ömer Faruk Sorak'ın yönetmenliğini üstlendiği Vizontele, 2001 yılında vizyona girdiği günden bu yana Türk sinemasının en sevilen yapımları arasında yer alıyor. Mizahı, sıcak hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla hafızalarda yer edinen film, yayınlanmasının ardından yeniden gündeme geldi.
VİZONTELE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Vizontele'nin hikayesi 1974 yılında Hakkari'de geçse de filmin çekimleri, Van'ın Gevaş ilçesinde gerçekleştirildi.
VİZONTELE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Vizontele'nin çekimleri 2000 yılında tamamlandı. Yapım, post prodüksiyon sürecinin ardından 26 Ocak 2001 tarihinde vizyona girerek sinemaseverlerle buluştu.
Gösterime girdiği dönemde büyük ilgi gören film, milyonlarca izleyici tarafından izlendi ve Türk sinema tarihinin en yüksek gişe başarısı elde eden yapımları arasında yer aldı. Elde ettiği başarının ardından hikaye, 2003 yılında Vizontele Tuuba filmiyle devam etti.
VİZONTELE FİLMİ OYUNCULARI
Vizontele, geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımlardan biri oldu. Başrollerde Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Altan Erkekli ve Cem Yılmaz yer alırken, birçok başarılı tiyatro ve sinema oyuncusu da filme eşlik etti.
Vizontele oyuncuları ve karakterleri:
Yılmaz Erdoğan - Deli Emin
Demet Akbağ - Sıti Ana
Altan Erkekli - Nazmi
Cem Yılmaz - Fikri
Şebnem Sönmez - Gülizar
Bican Günalan - Sezgin
Erdal Tosun - Şeyhmuz
Cezmi Baskın - Latif
Meral Çetinkaya - Nevin
Yasemin Alkaya - Gülşen
Zeynep Tokuş - Asiye
İclal Aydın - Reyhan
Erkan Can - Mela Hüseyin
Tolga Çevik - Nazif
Mesut Çakarlı - Rıfat
Tuncer Salman - Ahmet
Serhat Özcan - Engin
Şafak Sezer - Veli
Şener Kökkaya - Basri
Zerrin Sümer - Zerrin
Selahattin Taşdöğen - Simo
Betül Arım - İsmihal
Sinan Bengier - Cevat
Deniz Erdoğan - Cevdet
Yaşar Akın - İhsan
Caner Alkaya - İso
Şenol Bali - Yılmaz
Şahin Yaylı - Musto
Sinan Kılıç - Aykut
Köksal Engür - Tekin
Can Kahraman - Ezo
Sertaç Demirtaş - Fikri'nin çırağı Yaşar
VİZONTELE KONUSU NE?
Vizontele, televizyonun henüz ulaşmadığı küçük bir Anadolu kasabasına ilk kez televizyon gelmesini konu alıyor. 1974 yılında geçen hikayede, kasaba halkı "vizontele" adını verdikleri televizyonu büyük bir merakla bekler. Ancak televizyon vericisini kurmakla görevli ekip işi tamamlayamadan bölgeden ayrılınca, gözler kasabanın sıra dışı karakterlerinden Deli Emin'e çevrilir.
Teknolojiye olan ilgisiyle tanınan Deli Emin, Belediye Başkanı Nazmi ile birlikte televizyonu çalıştırmak için büyük bir mücadele verir.