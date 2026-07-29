Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında gösterilen Vizontele, yeniden televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmi yeniden izlemek isteyen sinemaseverler, Vizontele filminin çekim yerlerini, oyuncu kadrosunu ve hikayesini araştırıyor.

Yılmaz Erdoğan ile Ömer Faruk Sorak'ın yönetmenliğini üstlendiği Vizontele, 2001 yılında vizyona girdiği günden bu yana Türk sinemasının en sevilen yapımları arasında yer alıyor. Mizahı, sıcak hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla hafızalarda yer edinen film, yayınlanmasının ardından yeniden gündeme geldi.

VİZONTELE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Vizontele'nin hikayesi 1974 yılında Hakkari'de geçse de filmin çekimleri, Van'ın Gevaş ilçesinde gerçekleştirildi.

Vizontele filmi nerede, ne zaman çekildi? Vizontele oyuncuları

VİZONTELE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Vizontele'nin çekimleri 2000 yılında tamamlandı. Yapım, post prodüksiyon sürecinin ardından 26 Ocak 2001 tarihinde vizyona girerek sinemaseverlerle buluştu.

Gösterime girdiği dönemde büyük ilgi gören film, milyonlarca izleyici tarafından izlendi ve Türk sinema tarihinin en yüksek gişe başarısı elde eden yapımları arasında yer aldı. Elde ettiği başarının ardından hikaye, 2003 yılında Vizontele Tuuba filmiyle devam etti.

Vizontele filmi nerede, ne zaman çekildi? Vizontele oyuncuları

VİZONTELE FİLMİ OYUNCULARI

Vizontele, geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımlardan biri oldu. Başrollerde Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Altan Erkekli ve Cem Yılmaz yer alırken, birçok başarılı tiyatro ve sinema oyuncusu da filme eşlik etti.

Vizontele oyuncuları ve karakterleri:

Yılmaz Erdoğan - Deli Emin

Demet Akbağ - Sıti Ana

Altan Erkekli - Nazmi

Cem Yılmaz - Fikri

Şebnem Sönmez - Gülizar

Bican Günalan - Sezgin

Erdal Tosun - Şeyhmuz

Cezmi Baskın - Latif

Meral Çetinkaya - Nevin

Yasemin Alkaya - Gülşen

Zeynep Tokuş - Asiye

İclal Aydın - Reyhan

Erkan Can - Mela Hüseyin

Tolga Çevik - Nazif

Mesut Çakarlı - Rıfat

Tuncer Salman - Ahmet

Serhat Özcan - Engin

Şafak Sezer - Veli

Şener Kökkaya - Basri

Zerrin Sümer - Zerrin

Selahattin Taşdöğen - Simo

Betül Arım - İsmihal

Sinan Bengier - Cevat

Deniz Erdoğan - Cevdet

Yaşar Akın - İhsan

Caner Alkaya - İso

Şenol Bali - Yılmaz

Şahin Yaylı - Musto

Sinan Kılıç - Aykut

Köksal Engür - Tekin

Can Kahraman - Ezo

Sertaç Demirtaş - Fikri'nin çırağı Yaşar

Vizontele filmi nerede, ne zaman çekildi? Vizontele oyuncuları

VİZONTELE KONUSU NE?

Vizontele, televizyonun henüz ulaşmadığı küçük bir Anadolu kasabasına ilk kez televizyon gelmesini konu alıyor. 1974 yılında geçen hikayede, kasaba halkı "vizontele" adını verdikleri televizyonu büyük bir merakla bekler. Ancak televizyon vericisini kurmakla görevli ekip işi tamamlayamadan bölgeden ayrılınca, gözler kasabanın sıra dışı karakterlerinden Deli Emin'e çevrilir.

Teknolojiye olan ilgisiyle tanınan Deli Emin, Belediye Başkanı Nazmi ile birlikte televizyonu çalıştırmak için büyük bir mücadele verir.

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