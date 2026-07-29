Burak Özçivit ve Murat Boz'u aynı projede buluşturan Kardeşim Benim, televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşuyor. Filmi yeniden televizyon ekranlarında izleyen sinemaseverler, çekim mekanlarını, oyuncu kadrosunu ve hikayesini araştırıyor. Peki, Kardeşim Benim nerede çekildi, oyuncuları kim, gerçek hikaye mi?

2016 yılında vizyona giren Kardeşim Benim, iki kardeşin yıllar sonra çıktıkları duygusal yolculuğu konu alıyor. SHOW TV yayın akışında yer almasının ardından filmin konusu, oyuncuları ve çekildiği yerler yeniden gündeme geldi.

KARDEŞİM BENİM NEREDE ÇEKİLDİ?

Kardeşim Benim filminin çekimleri İstanbul ile Asos ve İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi'nin farklı noktalarında gerçekleştirildi. Hikayenin yol filmi atmosferini yansıtabilmek için farklı il ve ilçelerde çekim yapan ekip, doğal mekanları tercih etti. Özellikle sahil kasabaları ve kırsal alanlarda çekilen sahneler dikkat çekti.

Kardeşim Benim nerede çekildi, oyuncuları kim? İşte filmin konusu

KARDEŞİM BENİM OYUNCULARI

Filmin başrollerini Burak Özçivit, Murat Boz ve Aslı Enver paylaşıyor. Burak Özçivit, alternatif müzik yapan Hakan karakterini oynarken, Murat Boz ise pop yıldızı Ozan karakterini canlandırıyor. Aslı Enver ise iki kardeşin hayatında önemli bir yere sahip olan Zeynep karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Ahmet Gülhan, Ferdi Sancar, Burak Satıbol, Gözde Mutluer, Nazan Kesal ve Göktuğ Yaşar gibi isimler de yer alıyor.

Kardeşim Benim nerede çekildi, oyuncuları kim? İşte filmin konusu

KARDEŞİM BENİM FİLMİ KARAKTERLERİ

Burak Özçivit - Hakan

Murat Boz - Ozan

Aslı Enver - Zeynep Uysal

Ahmet Gülhan - Erkan Baba

Ferdi Sancar - Tato

Burak Satıbol - Bakkal

Gözde Mutluer - Ayşe

Nazan Kesal - Ayşe'nin annesi

Göktuğ Yaşar - Aziz

Kardeşim Benim nerede çekildi, oyuncuları kim? İşte filmin konusu

KARDEŞİM BENİM FİLMİNİN KONUSU NE?

Kardeşim Benim, birbirinden tamamen farklı karakterlere sahip iki kardeş olan Hakan ve Ozan'ın hikayesini anlatıyor. Alternatif müzik yapan Hakan ile pop yıldızı Ozan, uzun süredir birbirleriyle görüşmeyen iki kardeştir. Babalarının hastalığı nedeniyle bile bir araya gelmek istemeyen ikili, ölümün ardından açıklanan vasiyet üzerine birlikte bir yolculuğa çıkmak zorunda kalır.

Bu yolculuk sırasında geçmişte yaşadıkları kırgınlıklarla yüzleşen Hakan ve Ozan, hem birbirlerini hem de aile bağlarının değerini yeniden keşfeder.

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