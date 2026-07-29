Kırklareli'nde bir içecek üretim fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Feci olayda 2 işçi hayatını kaybetti.

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de faaliyet gösteren fabrikanın bahçesindeki yoğunlaştırma kazanında kaynak çalışması yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamadan etkilenen işçilerden biri olay yerinde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ağır yaralanan diğer işçi ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet savcısı, patlamanın meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu.

Kırklarelinde fabrikada patlama! 2 işçi hayatını kaybetti

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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