FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig ekibi Adana Demirspor'a 1 dosya kapsamında 6 puan silme cezası verdi.

FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Adana Demirspor'a bir dosya kapsamında 6 puan tenzili cezası uygulandı.

TFF'den yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından, Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır. Kamuoyuna duyurulur." denildi.

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