Dünya Kupası'nın ardından Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan tecrübeli eldiven Manuel Neuer, sezon sonu da futbolu bırakacağını duyurdu.

Bundesliga devi Bayern Münih'in kalesini koruyan Alman kaleci Manuel Neuer'den bir flaş karar daha geldi.

SEZON SONU BIRAKMA KARARI ALDI

Dünya Kupası'nın ardından milli takıma veda eden Manuel Neuer, Bild'e yaptığı açıklamada sezon sonu futbolu da bırakabileceğini söyledi.

"EMEKLİ OLACAĞIM GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Neuer, "Maçlara 'Bu benim son maçım' diye düşünerek çıkmıyorum. Ama kesinlikle emekli olacağım gibi görünüyor" dedi.

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MANUEL NEUER'İN KARİYERİ

Futbola Schalke altyapısında başlayan ve 2005'te kulüple profesyonel sözleşme imzalayan Manuel Neuer, 2011 yılında 30 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e imza attı. Bayern'de 15'inci sezonunu yaşayan 40 yaşındaki file bekçisi, 2 kez yılın futbolcusu oldu, 3 defa sezonun kalecisi seçildi, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 13 Bundesliga şampiyonluğu yaşadı. 2 defa UEFA Süper Kupa'yı kazanan başarılı eldiven, 7 Almanya Kupası, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 8 Almanya Süper Kupası kazandı. Almanya Milli Futbol Takımı formasını 128 defa sırtına geçiren Neuer, 2014 yılında Dünya Kupası'nı kaldırdı.

NEUER'İN GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Bayern Münih formasıyla geçen sezon 37 maça çıkan Manuel Neuer, 40 gole engel olamazken, 11 maçta kalesini gole kapattı.

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