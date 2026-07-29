Adana'da geçen yıl kuraklık nedeniyle debisi büyük ölçüde düşerek kuruma noktasına gelen Saimbeyli ilçesindeki Obruk Şelalesi, bu yıl etkili olan yağışlarla yeniden çağlamaya başladı. Kent merkezinde hissedilen hava sıcaklığının 40 dereceyi bulmasıyla sıcaktan bunalan vatandaşlar, serinlemek için yaklaşık 2 bin rakımlı Obruk Şelalesi Tabiat Parkı'na akın etti.

Adana kent merkezine yaklaşık 120 kilometre uzaklıktaki Saimbeyli ilçesinde bulunan Obruk Şelalesi Tabiat Parkı, yaz sıcaklarından kaçanların serinleme noktalarından biri oldu. Dağlardan gelen kar sularıyla beslenen şelale, asırlık çınar ağaçlarının gölgesindeki doğal güzelliğiyle hafta içi olmasına rağmen çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

GEÇEN YIL KURUMA NOKTASINA GELMİŞTİ

Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle debisi büyük ölçüde düşen şelalenin bu yıl yağışların ardından yeniden çağlaması bölge halkını ve doğaseverleri sevindirdi. Kent merkezinde sıcaklığın 40 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar, daha serin havaya sahip Saimbeyli'ye gelerek doğayla iç içe vakit geçirdi.

Kuruyan şelale yeniden çağladı! Vatandaşlar 40 derece sıcaklıktan bunalıp oraya akın etti

"HAFTA SONLARI OTURACAK YER BULMAKTA ZORLANIYORUZ"

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, Obruk Şelalesi'nin Kuzey Adana'nın saklı cennetlerinden biri olduğunu belirterek, "Burası Kuzey Adana'nın saklı cenneti Obruk Şelalesi. Geçen yıl bu zamanlarda sularımız yoktu. Bu yıl Rabbimin verdiği yağışlarla doğa yeniden kendini gösterdi. Hafta içi olmasına rağmen insanlar akın akın geliyor. Elimizde net rakamsal veri yok ancak yüzlerce kişi geliyor. Hafta sonları ise oturacak yer bulmakta zorlanıyoruz. Burada hayata dair ne varsa görebiliyorsunuz." dedi.

Adana'dan Obruk Şelalesi'ne ilk kez geldiğini belirten Ahmet Takoğlu ise, "Saimbeyli'yi ve doğasını görmek istedik. Gerçekten çok güzel. Adana'nın sıcağıyla arasında çok büyük fark var. Burada hava oldukça serin. Adana sıcağından sonra burası insana çok iyi geliyor." diye konuştu.

Kuruyan şelale yeniden çağladı! Vatandaşlar 40 derece sıcaklıktan bunalıp oraya akın etti

"BURANIN TANINMASINI İSTİYORUZ"

Ankara'da yaşayan ve tatil için memleketi Saimbeyli'ye gelen Sefa Dal da bölgenin doğal güzelliklerine dikkat çekerek, "Burası bambaşka bir yer. Mardin'in Beyazsuyu'nu, Darende'deki doğal güzellikleri gördüm ama buranın ayrı bir güzelliği var. Ayda en az bir kez geliyorum. Buranın saklı kalmasını değil, tanınmasını istiyoruz. İnsanları çok misafirperver. Hangi bahçeye girseniz sizi misafir ederler. Burada dostluk ve kardeşlik var." ifadelerini kullandı.

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