Avcılar'da 7 ay önce meydana gelen kazada hayatını kaybeden Berkant Balcıoğlu’nun içinde bulunduğu aracın sürücü M.T., aileye dava açtı. M.T. ailenin kendisine arızalı araç sattığını öne sürdü.

27 yaşındaki Berkant Balcıoğlu, M.T.’ye bir araç sattı. M.T. yönetimindeki araç, Avcılar’da cadde üzerinde seyir halindeyken, yasak yerden U dönüşü yapan kamyona çarptı, kazada Berkant Balcıoğlu hayatını kaybetti.

Oğlunu kaybeden aileye acı şok! Kazayı yapan sürücü dava açtı

ŞİKAYETÇİ OLDU

M.T. kazadan sonra aracı arızalı şekilde kendisine sattığını söylediği Berkant'tan şikayetçi oldu, aile şoke oldu.

“ARIZALARI KENDİMİZ YAPTIRMIŞTIK”

Berkant'ın ağabeyi Suat Balcıoğlu, şöyle konuştu:

Kardeşim, aracı sattığı kişi ile beraber kaza yaptı. Ayıplı mal sattığını söyledi. Yasadışı modifiye yaptığını söyledi. Ama araç bize bu şekilde gelmişti. Ufak tefek ampul arızası, korna arızası, ön takımında yürüyen mekanik arızaları biz kendimiz yaptırmıştık. Sonrasında da araca talip oldu. Israrla aracı satın almak istedi. Ve kardeşim sattı aracı. Sonrasında kaza yaşandı. Kaza yaşandıktan sonra biz şikayetçi olduk. Şikayetçi olduktan sonra da aracın kusurlu olduğunu söylediler bize. Araç kusurlu değildi.

Oğlunu kaybeden aileye acı şok! Kazayı yapan sürücü dava açtı

“HATALI U DÖNÜŞÜ YAPMIŞ”

Kardeşinin kaza anında video çektiğini öğrendiklerini belirten Balcıoğlu “Yol kaydı yaparken kaza gerçekleşiyor. Kaza birebir aracın içerisinden net bir şekilde görünüyor. Her şey net bir şekilde görünüyor. Kamyonun hatalı U dönüşü yaptığı. Aracın yüksek hızda olduğu. Sonrasında 59 dakika boyunca sürüyor araç otoparka gidene kadar. Sonrasında her şeyi sesli ve görüntülü olarak sunduk mahkemeye. Bilirkişi raporu da var. Çok net bir şekilde hız limitinin 50 olduğu alanda hızın saatte 178 - 179 kilometre olduğuna dair. Ama yine de buna da itiraz edildi" dedi.

Oğlunu kaybeden aileye acı şok! Kazayı yapan sürücü dava açtı

“HİÇBİR ÖZÜR DİLENMEDİ”

Baba Hasan Balcıoğlu ise “Kendisini kurtardı bizim oğlumuz gitti. Aracın kendi tarafında hiçbir şey yok. Direkt oğlumuzun olduğu yerden vuruyor. Bize hiçbir şekilde gelmediler. Hiçbir özür dilenmedi. Daha çok şikayetçi oldular bizden. Biz kötü olduk. Çok iyi bir şofördü. Hız tutkusu yoktu. Adalet istiyoruz” dedi.

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